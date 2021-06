La película colombiana “Memoria”, en la selección oficial del Festival de Cannes 2021

Así anunció la película colombiana Memoria, del director Apichatpong Weerasethakul, su selección en la Competencia Oficial del Festival de Cannes 2021. La película cuenta con la participación de Tilda Swinton, Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz y será presentada en Colombia en octubre de este año.

Rodada en Colombia en 2020, la película Memoria, del tailandés Apichatpong Weerasethakul, producida por la colombiana Diana Bustamante, anunció su selección en el Festival de Cannes 2021, que tendrá lugar en julio.

Memoria está protagonizada por Tilda Swinton, quien interpreta a Jessica, una mujer que tiene alucinaciones, la atormenta un ruido en su cabeza y no puede dormir. En Bogotá, mientras visita a su hermana, se hace amiga de Agnes (Jeanne Balibar), una arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos al interior de un túnel en construcción. Jessica viaja para verse con Agnes en el sitio de excavación. Y en un pueblo cercano se encuentra con Hernán (Elkin Díaz), un pescador, y comparten recuerdos junto al río. Cuando el día llega a su fin, Jessica se despierta con una nueva sensación de claridad.

Le sugerimos leer Descubriendo a Forrester: Una exploración de la condición humana (Parte I)

En 2015, Diana Bustamante era la directora del Ficci. Y lo que empezó como un correo de admiración e invitación al tailandés Apichatpong Weerasethakul, terminó en el rodaje de Memoria en Bogotá y Pijao (Quindío) en 2020.

Apichatpong Weerasethakul viajó a Colombia hasta 2017 y se quedó en el país durante tres meses en los que proyectó sus películas y recogió imágenes e ideas sobre la memoria, el conflicto armado y el dolor: aunque la película no se centra en el conflicto armado o no es sobre el conflicto armado, este aparece sutilmente. Se trata de una película sobre las formas de recordar y el no olvido. Una película en la que Weerasethakul proyectó sus formas personales de percibir y recordar la vida.

Le puede interesar leer Historia de la literatura: “El lazarillo de Tormes”