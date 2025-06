La película de “Dora, la exploradora”, grabada en Colombia, se presentó en EE.UU.

La residencia del embajador de Colombia en EE. UU. fue el escenario del preestreno de "Dora y la Búsqueda de Sol Dorado", una película filmada íntegramente en Colombia. Foto: Cortesía Embajada de Colombia en Washington

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Residencia del Embajador de Colombia en Estados Unidos fue el escenario del preestreno oficial de Dora y la Búsqueda de Sol Dorado, la nueva producción de Paramount filmada en su totalidad en Colombia.

El evento reunió a representantes del gobierno estadounidense, embajadas, organismos multilaterales, líderes de la industria cultural y a decenas de niños y niñas invitados a descubrir en primicia esta aventura cinematográfica.

Durante el evento, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo, destacó que “esta película celebra la belleza, el talento y la capacidad de producción de Colombia. Es un símbolo del poder de la relación Colombia–Estados Unidos y del potencial creativo que florece cuando trabajamos juntos.”

La actriz Samantha Lorraine, quien interpreta a Dora, y la colombiana Mariana Garzón, quien debuta en cine interpretando a Naiya, compartieron sus impresiones antes de presentar un adelanto exclusivo de la película, que se estrenará el 2 de julio en Estados Unidos y el 4 de julio a nivel internacional.

Dora y la Búsqueda de Sol Dorado fue filmada en locaciones de Bogotá, Cundinamarca y Antioquia, incluyendo estudios de última generación, parques naturales y paisajes rurales. La producción está respaldada por la Ley del Cine (Ley 814 de 2003 y posteriores reformas), una legislación pionera en América Latina que posiciona al país como un destino de primer nivel para filmaciones internacionales.

De acuerdo con cifras entregadas por la embajada, en 2023, las empresas audiovisuales colombianas reportaron más de 219 millones de dólares en negocios internacionales, con exportaciones principalmente hacia Estados Unidos, España, México y Canadá.

Asimismo, el país pasó de producir 17 películas nacionales en 2013 a más de 170 en 2024, incluyendo 74 producciones internacionales.

“Esta es una celebración del cine, pero también de los sueños que se hacen realidad cuando Colombia es el escenario, el aliado y el motor de grandes historias”, concluyó el embajador García-Peña al invitar a los asistentes a disfrutar del prelanzamiento.

La historia de “Dora y la Búsqueda de Sol Dorado”

Dora, Diego y sus nuevos amigos se adentran en la traicionera selva amazónica para descubrir el legendario tesoro de Sol Dorado antes de que fuerzas malvadas se apoderen de su inmenso poder.

Dirigida por el mexicano Alberto Belli (La casa de las flores) y escrita por JT Billings (Are You Afraid of the Dark?), la cinta presenta a Samantha Lorraine en el papel de Dora Márquez, acompañada por Jacob Rodriguez como Diego. El elenco lo completan Mariana Garzón Toro, Daniella Pineda, Acston Luca Porto y Gabriel Iglesias.

El rodaje se llevó a cabo entre agosto y septiembre de 2024 en locaciones como Río Claro, en el Magdalena Medio antioqueño, y Bogotá, bajo la dirección de fotografía de Federico Cantini. Las selvas tropicales, cavernas y ríos de Río Claro ofrecieron el escenario perfecto para una historia cargada de acción y naturaleza, que apuesta por mostrar la riqueza del territorio colombiano.

La película es una coproducción entre Paramount Players, Nickelodeon Movies y Walsh Valdés Productions, y contó con la participación de productores como Kristin Burr, Benjamin Tappan y Carolina Arciniegas.