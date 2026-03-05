Publicidad

La película sobre el almirante Padilla: el costo real, la participación de Petro y el elenco

Ni fue encargada por Gustavo Petro ni le costó a la nación cuatro millones de dólares. Hablamos con el equipo de producción de la película sobre la vida del almirante Padilla, al igual que con voceros de la Armada Nacional, que nos aclararon algunas dudas alrededor de este proyecto.

Santiago Gómez Cubillos
05 de marzo de 2026 - 10:47 p. m.
Imagen de la película sobre el almirante Padilla, protagonizada por Cuba Gooding Jr, el ganador del Óscar en 1997.
Foto: Valencia Producciones

La foto de Gustavo Petro posando junto a los actores Cuba Gooding Jr. y Lucho Velasco, todos vestidos con trajes militares del siglo XIX como si estuviesen a punto de librar la guerra contra los colonizadores españoles, volvió a poner el foco de la conversación sobre una película que, supuestamente, le había costado a la nación más de cuatro millones de dólares. Además, debido a unas declaraciones de la ministra de las TIC, Carina Murcia, se llegó incluso a decir que se trataba de un encargo directo del presidente. Sin embargo, hay varios...

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Michael Myers(apgw0)Hace 3 minutos
El responsable de estos despilfarros es jolman goebbels, ministro de propaganda del régimen de izquierda ultracorrupta ..
Michael Myers(apgw0)Hace 4 minutos
El funcionario gustavo féretro y sus delirios ... tal vez su papel en la película sea el de un bolívar delirante y paranoico (afectado por la sífilis), que manda a fusilar al almirante padilla ....
Edgard Lopez(56726)Hace 22 minutos
Imaginese usted un guarapo de estos!!!!!! que desastre!!!
Alberto Rincón Cerón(3788)Hace 39 minutos
Quien dio la Orden de fusilar al Almirante fue Simón Bolivar. Vamos a ver cómo le ponen una vela a dios y otra al diablo...
fredy quintero(80823)Hace 40 minutos
No esta Mintic, para financiar este tipo de proyectos de cine, por demás costoso, recurso estos que se deben destinar a necesidades básicas, del pueblo guajiro, que padece de miseria y pobreza y que este gobierno del cambio pero para mal, la sumió en la mas profunda crisis, al amparo del raponazo de dineros para saneamiento y agua potable....y el señor petro pensando en peliculas en medio de semejante debacle del pueblo guajiro...ni hablar de la salud....donde se siguen muriendo niños..
