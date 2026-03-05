La película sobre el almirante Padilla: el costo real, la participación de Petro y el elenco

Imagen de la película sobre el almirante Padilla, protagonizada por Cuba Gooding Jr, el ganador del Óscar en 1997. Foto: Valencia Producciones

La foto de Gustavo Petro posando junto a los actores Cuba Gooding Jr. y Lucho Velasco, todos vestidos con trajes militares del siglo XIX como si estuviesen a punto de librar la guerra contra los colonizadores españoles, volvió a poner el foco de la conversación sobre una película que, supuestamente, le había costado a la nación más de cuatro millones de dólares. Además, debido a unas declaraciones de la ministra de las TIC, Carina Murcia, se llegó incluso a decir que se trataba de un encargo directo del presidente. Sin embargo, hay varios...