“La pena es un tipo de enseñanza cruel”: Chimamanda Ngozi Adichie ante las pérdidas humanas

Esta obra surgió de un artículo publicado en The New Yorker en el que la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie intenta definir el grado de dolor causado por la repentina muerte de su padre en Nigeria durante la crisis sanitaria por la pandemia de COVID. Foto: Cortesía Penguin

La pena es un tipo de enseñanza cruel. Aprendes lo poco amable que puede ser el duelo, lo lleno de rabia que puede estar. Aprendes lo insustancial que puede resultarte el pésame. Aprendes lo mucho que tiene que ver la pena con el lenguaje, con la incapacidad del lenguaje y con la necesidad de lenguaje. ¿Por qué noto los costados tan cansados y doloridos? De llorar, me dicen. No sabía que llorásemos con los músculos. El dolor no me sorprende, pero sí su componente físico: un amargor insoportable en la lengua, como si hubiera comido algo que...