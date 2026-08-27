“La pintura te enfrenta a un vacío inconmensurable”: Javier Riera

El Land Art Contemporáneo nació a finales de los años 60 en Estados Unidos y Europa como una ruptura con los museos y el mercado del arte comercial. Foto: Archivo particular Instituto Cervantes

Javier Riera es un artista visual cuya trayectoria se ha desarrollado desde la pintura hacia una práctica de intervenciones lumínicas en la naturaleza.

Formado en Bellas Artes en Salamanca y Madrid, su trabajo se dio a conocer en 2008 cuando comenzó a realizar proyecciones geométricas de luz sobre el paisaje, una propuesta vinculada al Land art que buscaba generar en el espectador un estado simultáneo de asombro y calma. Riera concibe la geometría como un lenguaje preexistente capaz de revelar dimensiones latentes del entorno.

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