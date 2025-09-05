No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
“La poesía no escribe para premios”: Elvira Hernández

Esta semana, en el marco del Festival de Literatura Las líneas de su mano, en el Gimnasio Moderno, en Bogotá, la poeta chilena recibió un homenaje por su vida y obra.

Andrés Osorio Guillott
05 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Elvira Hernández, autora de libros como Bandera de Chile, Álbum de Valparaíso, Pájaros desde mi ventana, entre otros.
Elvira Hernández, autora de libros como Bandera de Chile, Álbum de Valparaíso, Pájaros desde mi ventana, entre otros.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Al momento de recibir el reconocimiento a su vida y obra en el Gimnasio Moderno, Elvira Hernández lo primero que dijo es que la poesía no escribe para recibir premios. No es esa la meta de la escritura y nunca lo fue para ella, que además encontró en este género literario el espacio indicado para alzar la voz cuando la bandera de Chile era usada de mordaza, como bien lo dice en el poema que precisamente se llama Bandera de Chile y que es, quizá, el más recordado de su obra.

Rosa María Teresa Adriasola Olave, como en realidad se llama la poeta,...

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
