“La poesía son semillas sembradas en el corazón de los niños”: John Henry Fonseca

El autor John Henry Fonseca Guarín presentará su poemario, ganador de la I Convocatoria Nacional de Poesía Infantil, "La ventana de la luna" en Armenia. Foto: Archivo particular

El pasado 7 de noviembre el bogotano John Henry Fonseca Guarín fue anunciado como el ganador de la I Convocatoria Nacional de Poesía Infantil, por su poemario “La ventana de la Luna”. El jurado compuesto por Viviana Bernal, Mariana Valencia y Horacio Benavidez se reunió el 1 de noviembre, de forma virtual, y seleccionaron el texto de Fonseca Guarín debido a que presenta, bajo un texto visible, un mundo sugerido. “Se trata de un libro con unidad, musicalidad, ritmo. El blanco y el silencio, iluminan y musicalizan. Se percibe al poema, como imagen visual, como imagen sonora, como imagen evocadora. Se respiran las palabras”, agregaron.

De acuerdo con el decreto del jurado, la obra del escritor bogotano ofrece una lectura diferente para los niños, pues no utiliza los elementos que comúnmente se asocian con la poesía infantil. “Propicia la experiencia poética, contemplativa, más allá del solo juego y el entretenimiento estético. No obstante, sus recursos lúdicos y gráficos en la estructura de los textos, al igual que el uso de nombres de árboles y animales inusuales, así como nombres en lenguas indígenas poco frecuentes en nuestra poesía, enriquecen no solo el lenguaje de la obra, sino también el de sus lectores”.

El autor ganador de la convocatoria habló para El Espectador sobre su libro y lo que la poesía infantil aporta a la niñez.

¿De dónde sale el nombre del libro “La ventana de la Luna”?

El nombre del poemario sale de uno de los poemas que lo componen.

Los títulos de varios poemas hacen alusión a la naturaleza, ¿qué significado o influencia tiene esta en su obra?

La naturaleza para mí es muy importante. Vengo de abuelos campesinos de Santander, mis padres llegaron a Bogotá y nací en el suroriente de la ciudad, en una montaña, en un hospital que se llama La Victoria, y creo que desde ese momento la naturaleza, las montañas, los árboles y los pájaros han sido muy importantes en mi escritura y los viajes que realizo por Colombia. Me gusta contemplar la naturaleza y protegerla, cuidarla, para el futuro de todos los seres que habitamos en esta tierra.

¿Cuál considera que es la importancia de escribir poesía infantil?

La poesía infantil es muy importante para conectar con ese niño interior que todos tenemos y ese amor, esa sorpresa, esa magia que vivimos cuando somos niños. La literatura y la poesía infantil tienen un papel muy importante en ese sentido para volver a conectar con nuestras raíces y nuestra madre Tierra.

¿Qué efecto puede tener la poesía en los niños?

Considero que la poesía son semillas, y esas semillas sembradas en el corazón de los niños pueden dar muy buenos frutos como el cuidado de la naturaleza y el amor a la literatura. Recuerdo a una profesora, cuando estaba en tercero o cuarto de primaria, que nos asignó un ejercicio en el que debíamos crear una poesía o una adivinanza y a partir de lo que yo creé en ese momento, sentí una gran alegría de poder crear algo como niño. La poesía tiene un papel fundamental, es el renacer de la vida luego de un conflicto tan largo como el que hemos tenido en nuestro país.

Para usted, ¿qué significa haber ganado esta convocatoria?

Es una alegría, el fruto de un trabajo de varios años y un impulso para seguir creando, imaginando y sembrando semillas de entendimiento a todos los niños de Colombia y del mundo, porque la poesía es algo que no tiene límite.

¿Qué considera que la poesía aporta a la humanidad?

La poesía le aporta a la humanidad una forma de explorar el ser, de conocerse a través de la escritura, de entender a los otros, abrirse a nuevas ideas, culturas y diferentes formas de ver el mundo. La poesía le aporta belleza a la vida.

¿Qué permite ver la poesía que la prosa no?

La poesía permite ver toda la ciudad, sus formas, edificios, sus atardeceres, la naturaleza. Mientras que la prosa permite conocer a fondo sus historias. Entonces la poesía es más como una pintura, un gran cuadro hecho con palabras, acerca de todas las formas y los colores.

Usted tiene estudios en ingeniería. ¿Este conocimiento ha estado presente en su proceso creativo?

Sí, yo estudié ingeniería industrial, también soy licenciado en Español y lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional y también he practicado muchos años el ajedrez. Creo que mi proceso creativo incluye todo lo que he estudiado y me sirve al momento de escribir. Utilizo todos los recursos que tengo a la mano al momento de escribir. Mi proceso creativo es de contemplar la naturaleza, la ciudad o el campo e impregnarme de esos objetos, esas situaciones que me conmovieron y tratar de recrearlas a través del lenguaje y crear y encontrar algo nuevo, profundizar en algún pensamiento, alguna reflexión. Es un trabajo continuo de leer todo. Todo lo que vivo lo voy sumando para la escritura. También escribo cuentos infantiles y para adultos, guiones y obras de teatro, actualmente tengo un manuscrito de una novela. Realmente me gusta explorar estos lenguajes para crear historias.

Esta convocatoria fue una iniciativa de la Fundación Pundarika y su editorial Cuadernos Negros que, en alianza con el periódico El Espectador, y en concertación con la Alcaldía de Armenia, Quindío, busca promover espacios para fomentar este género literario en Colombia.

