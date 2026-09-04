La poeta María Gómez Lara presenta su nuevo libro “La historia de mi piel”

María Gómez Lara dice: “No me acuerdo de quién era yo o de quién podría ser yo sin la poesía”. Aquí con la portada de su nuevo libro. Foto: Cortesía de la autora y Nuria Mendoza

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Fondo de Cultura Económica Colombia (FCE) presentará este sábado “La historia de mi piel” nuevo libro de la escritora María Gómez Lara, una de las poetas nacionales más reconocidas.

En 2024 había publicado “Don Quijote a voces”, sello editorial español Pre-Textos, con el que también editó en 2020 “El lugar de las palabras”. En 2023 presentó la antología poética “Palabras piel” (Frailejón Editores).

Estudió literatura en la Universidad de los Andes e hizo maestrías en la Universidad de Nueva York y en la de Harvard, donde se graduó como doctora en poesía. Su carrera se consolidó desde que recibió el Premio Internacional Loewe de Poesía a la Creación Joven en 2015 por el poemario “Contratono”. Ha dictado clases en Escuela de Escritores de Madrid y en la Universidad Complutense de la capital española. “El arte nos hace humanos y la poesía representa el poder del lenguaje convertido en creación artística”, dice María Gómez Lara (lea una reciente entrevista suya con El Espectador).

Enseguida uno de sus nuevos poemas, sobre los que charlará este 5 de septiembre con la periodista Mabel Lara en la Carrera 15 #108-05, librería María Mercedes Carranza, norte de Bogotá, a las 5:30 de la tarde.

SIN VOZ

La voz quemada de Billie Holiday

tenía tantas sombras tantas como luces

[…]

El hecho es que el invento de las mujeres sitiadas

ha sido afilar el amor en servicio de mito.

Si no puedes ser libre, sé un misterio.

“Canario”, Rita Dove*

Para Rita Dove

i.

sin voz pienso en la voz de billie holiday

su voz quemada hecha de sombra y luz

su voz que va cubriendo las cosas

como una manta como un resguardo como un refugio como un asilo

cuánto dolor cuánto dolor cuánto dolor

(‘cause the blues ain’t nothing but pain in your heart)

para engendrar esa voz dulce

que iluminaba todo con su sombra

de dónde la sacaría lady day

tenía que ser del cuerpo roto

lady sings the blues pero también del más allá

o del más acá de lo más táctil

o justamente del cuerpo tan material

que nos supera nos sobrepasa

de la piel que de tan piel ya no la vemos

ii.

me imagino su voz blanca

como su gardenia

mientras las notas

se elevan y se adhieren a mi piel

(oscura como la suya)

mientras se esconden debajo de mis huesos

mientras se estrellan contra mi dolor lo rodean

para iluminarlo

para darle nombre

para darle música

iii.

yo que no supe cantar

y que sólo traje esta voz

para llenarla de palabras

para encontrarles a las palabras un lugar

para que ocupen más espacio que mi cuerpo

pienso en toda esa fuerza

que trajo al mundo billie holiday

más ahora

con las cuerdas vocales atrofiadas susurrando

con un micrófono en la mano

sacando de donde no tengo el aire

para leer un poema

que ojalá sepa cantar a su manera

iv.

la voz me va a volver en unos días

pero hoy ahora sin la voz

me duelen más que siempre

las mujeres calladas las mujeres sitiadas

y más que siempre pienso en billie holliday

que tenía esa voz para tocar el mundo:

v.

una voz alquímica

que al contacto con las cadenas

las disolvía

las convertía en gardenias

ahora sin voz recuerdo

esa vez

que salí a caminar en la ciudad

con una gardenia blanca en el pelo

y alguien me dijo you look like billie holiday

quise abrazarla

no por la gardenia

sino por la voz

vi.

porque sin voz recuerdo

que aunque no tenga música

yo vine al mundo a hablar

(si puedo como pueda)

para las mujeres encerradas

yo vine a gritar con ellas

a poner mis palabras en sus manos

a escribir para que mis versos

les quiebren los candados

(o al menos uno ya sería bastante)

vii.

aunque no tenga música

quiero creer que tengo

algo de billie holiday

porque ojalá le hable

a una mujer encerrada:

(a la mujer encerrada que fui yo

y ahora la miro a los ojos la abrazo y le digo que todo va a estar bien

que no estamos solas que no estaremos solas

a todas las demás para que nunca nos encierren)

viii.

algo de billie en mí

porque quiero hablar con ella aunque no cante

porque aunque no cante canto

para las mujeres acorraladas

para las mujeres sitiadas

porque vinimos a derrumbar estas murallas

porque vamos a liberarnos con gardenias

porque al fin tenemos palabras

para decir aquí estamos aquí estamos aquí

ya no somos invisibles

(nunca lo hemos sido

aunque no nos vieran aunque para ellos nuestros cuerpos

fueran

transparentes

pero hoy nos vestimos de colores)

ix.

porque vamos a liberarnos con gardenias

porque incluso

sin voz

la voz se nos expande

porque al fin entendí porque ahora sé:

para encontrar mi voz

tenía que perderla