“El próximo presidente tendrá que tomar mucho de este proyecto cultural que no fue ley”

A la izquierda, Gonzalo Castellanos, quien hasta 2025 asesoró la construcción del proyecto de fortalecimiento de la legislación cultural conocido como “La ley que nos une”. A la derecha, la ministra de Cultura durante la firma del proyecto de Ley general de Cultura en la Plazoleta Rafael Nuñez, en mayo de 2025. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Desde el año pasado, el proyecto de fortalecimiento de la Ley General de Cultura se tramitó en la Cámara de Representantes. La ministra Yannai Kadamani habló en varias ocasiones para El Espectador, anunció la iniciativa, cuestionó al Congreso por las demoras, celebró la aprobación en la Cámara, pero finalmente el proyecto no se tramitó en el Senado.

Gonzalo Castellanos asesoró y estructuró hasta 2025 este proyecto y toda la legislación cultural del país que fue denominada como “la Ley que nos une”, y que se archivará por falta de trámite en...