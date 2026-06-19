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“El próximo presidente tendrá que tomar mucho de este proyecto cultural que no fue ley”

Por el cierre por el cierre de la legislatura el próximo 20 de junio la reforma cultural más ambiciosa de los últimos años naufragó en el Congreso. En esta conversación, Gonzalo Castellanos, uno de sus redactores, explica qué proponía, qué cambios sufrió en la Cámara y por qué cree que varias de sus ideas reaparecerán en el próximo gobierno.

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Laura Camila Arévalo Domínguez
Laura Camila Arévalo Domínguez
19 de junio de 2026 - 12:00 p. m.
A la izquierda, Gonzalo Castellanos, quien hasta 2025 asesoró la construcción del proyecto de fortalecimiento de la legislación cultural conocido como “La ley que nos une”. A la derecha, la ministra de Cultura durante la firma del proyecto de Ley general de Cultura en la Plazoleta Rafael Nuñez, en mayo de 2025.
A la izquierda, Gonzalo Castellanos, quien hasta 2025 asesoró la construcción del proyecto de fortalecimiento de la legislación cultural conocido como “La ley que nos une”. A la derecha, la ministra de Cultura durante la firma del proyecto de Ley general de Cultura en la Plazoleta Rafael Nuñez, en mayo de 2025.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Desde el año pasado, el proyecto de fortalecimiento de la Ley General de Cultura se tramitó en la Cámara de Representantes. La ministra Yannai Kadamani habló en varias ocasiones para El Espectador, anunció la iniciativa, cuestionó al Congreso por las demoras, celebró la aprobación en la Cámara, pero finalmente el proyecto no se tramitó en el Senado.

Gonzalo Castellanos asesoró y estructuró hasta 2025 este proyecto y toda la legislación cultural del país que fue denominada como “la Ley que nos une”, y que se archivará por falta de trámite en...

Laura Camila Arévalo Domínguez

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
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