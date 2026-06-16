La ‘Res populica’ de la que surgió la República (Rumbos de democracia X)

El periodo de la República Romana se extendió del 509 a.C. al 27 d.C.
Foto: EFE - CESARE ABBATE
Ochenta y tantos años antes de Cristo, un emperador romano, Sila, invadió Ática, sitió y saqueó Atenas, y tras la muerte de Apelicón, un bibliófilo que había comprado los libros coleccionados por Aristóteles dos siglos antes, se apoderó de ellos y los mandó a Roma. Cuando Aristóteles falleció, su biblioteca acabó en poder de una familia de Pérgamo, que la enterró bajo su casa para que no pudiera ser encontrada, y que luego se la vendió a Apelicón. Los traslados, el poco cuidado, las humedades y el polvo y los gusanos deterioraron buena parte...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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