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La ‘Res populica’ de la que surgió la República (Rumbos de democracia X)

La democracia representativa, condensada en la palabra republicanismo, y el derecho fueron dos de las ideas más trascendentes del Imperio Romano, que pasó de ser gobernado por reyes hasta el año 510 antes de Cristo, a convertirse en una república, un término que se originó en las palabras Res Publica y Res Populica, “la cosa pública” o “el estado de todos”.

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
16 de junio de 2026 - 06:27 p. m.
El periodo de la República Romana se extendió del 509 a.C. al 27 d.C.
El periodo de la República Romana se extendió del 509 a.C. al 27 d.C.
Foto: EFE - CESARE ABBATE

Ochenta y tantos años antes de Cristo, un emperador romano, Sila, invadió Ática, sitió y saqueó Atenas, y tras la muerte de Apelicón, un bibliófilo que había comprado los libros coleccionados por Aristóteles dos siglos antes, se apoderó de ellos y los mandó a Roma. Cuando Aristóteles falleció, su biblioteca acabó en poder de una familia de Pérgamo, que la enterró bajo su casa para que no pudiera ser encontrada, y que luego se la vendió a Apelicón. Los traslados, el poco cuidado, las humedades y el polvo y los gusanos deterioraron buena parte...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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