Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La reunión del teatro y el taller para espectadores de Buenos Aires

La periodista Mercedes Méndez fundó Theatron, un espacio para que el público experto o principiante (no importa mucho) se reúna alrededor de las obras, las piense y conozca a sus artistas. Hablamos con la comunicadora sobre el final del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Camila Arévalo Domínguez
Laura Camila Arévalo Domínguez
01 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
Mercedes Méndez (i) es crítica de teatro, con 20 años de trayectoria. Escribe artículos culturales, especializados en teatro, en los principales medios de comunicación de Argentina, como “La Nación”, “Revista Ñ” e “Infobae”.
Mercedes Méndez (i) es crítica de teatro, con 20 años de trayectoria. Escribe artículos culturales, especializados en teatro, en los principales medios de comunicación de Argentina, como “La Nación”, “Revista Ñ” e “Infobae”.
Foto: FIBA

¿Por qué decidió especializarse en teatro? Y, para complementar: además de dedicarse a verlo, ¿cuáles son los ángulos más técnicos, precisos, en los que usted se fija para criticar una obra o reseñarla? Es decir, su mirada experta se enfoca en qué para sumar algo sobre la obra…

Siempre me gustó mucho el teatro, de pequeña. Había algo del hecho vivo en la sala, con la presencia de los artistas cerca de la gente que sentía que no tenía comparación. Tengo el recuerdo de haber vivido momentos mágicos en el teatro, quedarme hipnotizada por una actuación, un ambiente, una música, sentir que se detenía el tiempo, que formaba parte de un ritual que compartía con el resto de los espectadores, aunque no los conociera, que se formaba una suerte de hermandad pasajera y también sentir que salía distinta de las noches de gran...

Laura Camila Arévalo Domínguez

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Mercedes Méndez

Festival de otoño de Madrid

Teatro

Theatron

Noticias Cultura

Buenos Aires

Toda esa sal en la piel

Madrid

Teatro independiente

Argentina

Teatro en Buenos Aires

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.