La reunión del teatro y el taller para espectadores de Buenos Aires

Mercedes Méndez (i) es crítica de teatro, con 20 años de trayectoria. Escribe artículos culturales, especializados en teatro, en los principales medios de comunicación de Argentina, como “La Nación”, “Revista Ñ” e “Infobae”. Foto: FIBA

¿Por qué decidió especializarse en teatro? Y, para complementar: además de dedicarse a verlo, ¿cuáles son los ángulos más técnicos, precisos, en los que usted se fija para criticar una obra o reseñarla? Es decir, su mirada experta se enfoca en qué para sumar algo sobre la obra…

Siempre me gustó mucho el teatro, de pequeña. Había algo del hecho vivo en la sala, con la presencia de los artistas cerca de la gente que sentía que no tenía comparación. Tengo el recuerdo de haber vivido momentos mágicos en el teatro, quedarme hipnotizada por una actuación, un ambiente, una música, sentir que se detenía el tiempo, que formaba parte de un ritual que compartía con el resto de los espectadores, aunque no los conociera, que se formaba una suerte de hermandad pasajera y también sentir que salía distinta de las noches de gran...