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“La revolución tiene hambre”: Víctor Serge (Políticamente artistas XIII)

Durante varios de los primeros años de su vida, Víctor Serge era consciente de “vivir en un mundo sin evasión posible donde el único remedio era luchar por una evasión imposible”, como lo escribió en un aparte de sus memorias. Por esa “evasión imposible”, se enfrentó a Stalin, a Trotsky, al nazismo y a los comunistas mexicanos.

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
25 de marzo de 2026 - 07:34 p. m.
Víctor Serge nació en Bruselas el 0 de diciembre de 1890.
Víctor Serge nació en Bruselas el 0 de diciembre de 1890.
Foto: Wikimedia

Sus padres iban de pueblo en pueblo y de país en país arrastrando el hambre y unos cuantos chiros que les quitaban el frío durante las noches de invierno. Caminaban, y solo con caminar ya estaban luchando, pues en realidad, su caminar era consecuencia de las persecuciones que sufrían. Se hacían llamar anarquistas porque no creían en los poderes impuestos ni en las normas decididas. Creían en la bondad con todas sus aristas, y como lo escribió su hijo, Víctor Serge, cuyo apellido verdadero era Kibaltchique, “Necesitábamos una regla. Realizar y...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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