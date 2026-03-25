“La revolución tiene hambre”: Víctor Serge (Políticamente artistas XIII)

Víctor Serge nació en Bruselas el 0 de diciembre de 1890. Foto: Wikimedia

Sus padres iban de pueblo en pueblo y de país en país arrastrando el hambre y unos cuantos chiros que les quitaban el frío durante las noches de invierno. Caminaban, y solo con caminar ya estaban luchando, pues en realidad, su caminar era consecuencia de las persecuciones que sufrían. Se hacían llamar anarquistas porque no creían en los poderes impuestos ni en las normas decididas. Creían en la bondad con todas sus aristas, y como lo escribió su hijo, Víctor Serge, cuyo apellido verdadero era Kibaltchique, “Necesitábamos una regla. Realizar y...