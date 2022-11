“La roya”, la película que le devolvió las ganas de estudiar a su protagonista

Juan Daniel Ortiz afirma que gracias a “La roya” entendió que uno debe luchar por sus sueños. Foto: Alejandro Pérez

A usted tuvieron que convencerlo para que protagonizara esta película. ¿Por qué aceptó la propuesta?

No fue tanto como convencerme a mí, sino a quien era mi pareja en ese momento (no quería que nos distanciáramos). Hablamos con ella y terminó aceptando que actuara en esta película, pero yo sí quería hacerlo desde el inicio.

¿Cómo fue la experiencia?

Fue una experiencia muy linda porque tuve la oportunidad de poder participar en la película. En estos días me vi en la pantalla de cine y pensé: “Huy, en realidad soy yo el que está ahí”. Siempre he sido una persona del campo, yo me salí de estudiar y nunca terminé mis estudios; pero, gracias a mi Dios, me resultó esto y fue una experiencia muy chévere, porque era un sueño que tenía desde peladito.

¿Y por qué decidió dejar sus estudios?

Yo vivía en Medellín y empecé a trabajar en un parqueadero para aprender a manejar carro, comencé a ganar la “goma” (dinero) y dije: “Me salgo de estudiar, saco la licencia de conducción apenas cumpla los dieciocho y me pongo a manejar”, pero con la grabación de esta película entendí que uno debe luchar por sus sueños, no dejar las cosas a un lado (todavía estoy a tiempo). Quiero volver a estudiar, seguir aprendiendo y continuar en ese cuento de la actuación (de pronto alguien que vea la peli diga: “Yo quiero trabajar con él”).

Sí, nunca es tarde para cumplir los sueños y tampoco para estudiar…

Sí. Yo estoy muy contento y me quiero meter en ese cuento de la actuación, aprovechar esa oportunidad tan linda que me está dando la vida y continuar estudiando.

Decía que es una persona del campo. ¿Por qué cree que los jóvenes han perdido interés en él?

Porque hoy en día los jóvenes no ven un futuro en el campo, solo lo ven como un lugar para trabajar y sobrevivir. No es lo mismo cuando uno tiene una tierra y puede trabajar en lo suyo, a cuando le toca, como a uno, estar por ahí de una finca a la otra. El trabajo del campo es muy duro (no es que esté hablando mal de él porque es muy chévere, puedes respirar aire puro, es un ambiente muy tranquilo), pero no hay muchos ingresos que digamos, entonces la juventud de hoy en día mejor se va a la ciudad, estudia y piensa: “Busco un mejor futuro. No me voy a quedar voleando machete ni fumigando ni abonando”. No todo el mundo se le mide al campo porque es duro.

¿Y por qué usted sí se le ha medido al campo?

Yo, la verdad, he estado en el campo y en la ciudad. He tenido muchas clases de trabajo, no toda la vida me he dedicado al campo, pero trabajo en él más que todo en las cosechas (recogiendo café y todo eso).

¿Qué cree que nos puede enseñar el campo en comparación con la ciudad?

La vida del campo es muy diferente a la ciudad, pues en esta última es más acelerada, hay que pagar por todo, el aire es más contaminado, hay trancones y bulla. El campo es más tranquilo, se vive en un ambiente con menos estrés (igual a mí los dos me parecen muy chéveres). Cada quien tiene su forma de pensar, algunos dicen que “nada qué ver con el campo”, pero el campo es muy chévere y tiene unos paisajes muy lindos.

¿Qué rescataría de la ciudad?

La ciudad es muy chévere, pero, como le venía diciendo, se va volviendo muy rutinaria. Yo trabajaba en la ciudad (he laborado en construcción, en lavaderos de carros, en talleres de moto, en supermercados, en muchas cosas) y tenía ese estrés de que salía a las 4:30 o 5:00 a.m. de mi casa y llegaba a las 7:30 u 8:00 p.m. y como que no tenía tiempo para mí, a toda hora me la pasaba en el transporte o trabajando (llega uno, se relaja un rato, come y a dormir, y al otro día se repite lo mismo). En cambio, en el campo me levanto a las 6:00 a.m., comienzo a trabajar a las 6:30 a.m. y por tardar a las 4:00 p.m. estoy en mi casa, entonces es mucho más tranquilo, no hay tanto estrés, pero tanto el campo como la ciudad tienen cosas muy maravillosas.

En la película, Jorge, el personaje que interpreta, es una persona conectada con la naturaleza, los animales, el agua y la tierra. ¿Cree que esa conexión sea posible lograrla en la ciudad?

Sí, el que quiera y le guste puede hacerlo, porque no va a ser lo mismo para alguien que no le guste algo y lo haga solo por hacerlo. No es lo mismo tener la devoción por algo y sentirse identificado o bien con eso.

¿Y qué tanto se asemeja Juan Daniel Ortiz a Jorge?

Lo único que tienen en común es que ambos con del campo. Jorge como que se queda luchando por su finca, no quiere salir de ahí y no se visualiza en la ciudad, de hecho, él quiere engrandecer sus terrenos y recuperar partes de la tierra que se han perdido. Soy muy opuesto al personaje de Jorge porque soy más alegre y extrovertido (el director me decía que fuera más calmado, no tan acelerado, menos dramático). Fue muy chévere tener la oportunidad de interpretar la película siendo mi forma de ser tan distinta al personaje.

¿Cómo se preparó para interpretar a este personaje?

Hicimos unos ejercicios con el director y con el profesor de actuación (estuvimos improvisando con las cámaras). Fue muy chévere porque éramos muy unidos y siempre estuvieron todos ahí. Después de las cuatro semanas de ensayo, el director hablaba con nosotros, nos daba apoyo para que no nos sintiéramos solos ni nada (estuvo muy pendiente al igual que los productores). Todo el mundo me acogió como si fuera parte de la familia.

Hablemos un poco sobre una afirmación que hace en la película: “El cielo y el infierno no existe, eso se lo arma uno mismo en la tierra”.

Yo soy muy creyente, creo en Dios, la virgen, el purgatorio, los ángeles y en el cielo, etc. Esa frase estaba en el guion entonces “había que tirarla”.

¿Es decir que no está de acuerdo con ella?

No es que no esté de acuerdo porque en este mundo hay personas que creen y otras que no, entonces hay que respetar la forma de pensar de cada uno, todos tenemos una forma muy distinta de pensar. No es que no esté de acuerdo solo es que pienso distinto.

¿Cómo cree que esta película puede ayudar a reivindicar al campo colombiano?

Hay muchas personas que se sienten identificadas con la película porque algunos se van del campo a la ciudad o de la ciudad al campo, entonces les toca empezar una nueva vida. Algunos también rescatan los paisajes, así que piensan que hay que estar más pendientes del campo.

¿Qué lección le dejó “La roya”?

A mí me cambió la vida, porque en estos momentos estoy enfocado en terminar mis estudios, pues quiero seguir actuando. Yo les agradezco a todos los muchachos y a todos los que estuvieron ahí porque me han apoyado mucho (incluso después de que grabamos la película han continuado estando ahí y nunca me han dejado solo).

¿Qué ha hecho para lograr culminar sus estudios?

Como trabajo en el campo, y no pienso venirme para la ciudad, he pensado en validar mis estudios, en estudiar los sábados y al mismo tiempo trabajar para que algún día, quién sabe, llegue a ser famoso (esa es la esperanza).

