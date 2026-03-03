La ruptura del orden: hambre y marginalidad (La novela y el mundo)

Protesta en la playa de Copacabana, con platos vacíos que representaban a los 733 millones de personas que padecen hambre, según datos de la ONU. El grupo Río de Paz realizó esta acción antes de la cumbre del G20 en Brazil. EFE/ Antonio Lacerda. Foto: EFE - Antonio Lacerda

“Por el espíritu atribulado del sertajeno cruzó la idea de abandonar al niño en aquel descampado. Pensó en los gallinazos, en las osamentas, se rascó la barba rubia y sucia, indeciso, examinó los alrededores” - “Vidas secas” (Editorial Norma, Cara y Cruz, 2001, p. 10).

El hambre rompe el orden social. Si no se suplen las necesidades básicas, los seres humanos se apartan de las construcciones sociales. “Vidas secas”, escrita por el brasileño Graciliano Ramos (1892-1953) y publicada en 1938, es una novela corta y esencial en la literatura...