Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La ruptura del orden: hambre y marginalidad (La novela y el mundo)

“Vidas secas”, escrita por el brasileño Graciliano Ramos, propone una mirada descarnada sobre aspectos que quiebran a los seres humanos: las sequías, el hambre y la marginalidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mónica Acebedo
03 de marzo de 2026 - 01:14 p. m.
Protesta en la playa de Copacabana, con platos vacíos que representaban a los 733 millones de personas que padecen hambre, según datos de la ONU. El grupo Río de Paz realizó esta acción antes de la cumbre del G20 en Brazil. EFE/ Antonio Lacerda.
Protesta en la playa de Copacabana, con platos vacíos que representaban a los 733 millones de personas que padecen hambre, según datos de la ONU. El grupo Río de Paz realizó esta acción antes de la cumbre del G20 en Brazil. EFE/ Antonio Lacerda.
Foto: EFE - Antonio Lacerda

“Por el espíritu atribulado del sertajeno cruzó la idea de abandonar al niño en aquel descampado. Pensó en los gallinazos, en las osamentas, se rascó la barba rubia y sucia, indeciso, examinó los alrededores” - “Vidas secas” (Editorial Norma, Cara y Cruz, 2001, p. 10).

El hambre rompe el orden social. Si no se suplen las necesidades básicas, los seres humanos se apartan de las construcciones sociales. “Vidas secas”, escrita por el brasileño Graciliano Ramos (1892-1953) y publicada en 1938, es una novela corta y esencial en la literatura...

Por Mónica Acebedo

Conoce más

Temas recomendados:

Vidas secas

Graciliano Ramos

La novela y el mundo

Escritor brasileño

Literatura

Literatura brasileña

Literatura latinoamericana

Novelas brasileñas

PremiumEE

Hambre en la literatura

Hambruna en la literatura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.