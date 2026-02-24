Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La ruptura del orden: la peste (La novela y el mundo)

A través de la novela de Alejandro Manzoni “Los novios”, este texto explora cómo la enfermedad y la peste afectan a una comunidad y al tejido social.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mónica Acebedo
25 de febrero de 2026 - 12:29 a. m.
Pintura Largo Mercatello a Napoli durante la peste del 1656 de Domenico Gargiulo.
Pintura Largo Mercatello a Napoli durante la peste del 1656 de Domenico Gargiulo.
Foto: Wikimedia - Creative Commons

“A lo largo del camino seguido por el ejército se había hallado algún cadáver, ya en las casas ya en el campo. Poco después, acá y acullá, empezaron a enfermar y a morir personas y familias enteras, de una enfermedad violenta y poco conocida”. “Los novios”, editorial Fama, 1952, p. 432.

“Los novios”, en italiano “I promessi sposi”, de Alejandro Manzoni (1785-1873), es una de las obras literarias más relevantes en la historia de la literatura italiana. Se publicó entre 1840 y 1842. Desde entonces ocupó un lugar primordial en las letras europeas...

Por Mónica Acebedo

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

La jácara literaria

La novela y el mundo

Literatura

Alejandro Manzoni

Alessandro Manzoni

Literatura italian

Los novios

Literatura sobre peste

La peste

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.