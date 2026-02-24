La ruptura del orden: la peste (La novela y el mundo)

Pintura Largo Mercatello a Napoli durante la peste del 1656 de Domenico Gargiulo. Foto: Wikimedia - Creative Commons

“A lo largo del camino seguido por el ejército se había hallado algún cadáver, ya en las casas ya en el campo. Poco después, acá y acullá, empezaron a enfermar y a morir personas y familias enteras, de una enfermedad violenta y poco conocida”. “Los novios”, editorial Fama, 1952, p. 432.

“Los novios”, en italiano “I promessi sposi”, de Alejandro Manzoni (1785-1873), es una de las obras literarias más relevantes en la historia de la literatura italiana. Se publicó entre 1840 y 1842. Desde entonces ocupó un lugar primordial en las letras europeas...