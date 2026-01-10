Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La salida de Antonio Suárez reabre preguntas sobre la financiación de la Orquesta Sinfónica

La Orquesta vive uno de sus mejores momentos artísticos, pero su estructura financiera sigue siendo frágil. La salida del director ejecutivo de la Asociación Nacional de las Artes vuelve a poner en primer plano el uso de los recursos públicos, el déficit presupuestal y los cuestionamientos a la gestión interna.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Camila Arévalo Domínguez
Laura Camila Arévalo Domínguez
10 de enero de 2026 - 11:57 p. m.
AME2640. BOJAYÁ (COLOMBIA), 02/05/2024.- El director ejecutivo de la asociación nacional de música sinfónica, Antonio Suárez, habla durante la conmemoración de los 22 años de la masacre de Bojayá este jueves, en Bojayá (Colombia). Las comunidades afrodescendientes e indígenas de Bojayá, municipio del departamento colombiano del Chocó (oeste), protagonizaron este jueves un acto de conmemoración por los familiares y amigos fallecidos en la masacre que hace 22 años acabó con la vida de más de un centenar de personas. EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda
AME2640. BOJAYÁ (COLOMBIA), 02/05/2024.- El director ejecutivo de la asociación nacional de música sinfónica, Antonio Suárez, habla durante la conmemoración de los 22 años de la masacre de Bojayá este jueves, en Bojayá (Colombia). Las comunidades afrodescendientes e indígenas de Bojayá, municipio del departamento colombiano del Chocó (oeste), protagonizaron este jueves un acto de conmemoración por los familiares y amigos fallecidos en la masacre que hace 22 años acabó con la vida de más de un centenar de personas. EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda
Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Si el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes destina parte de su presupuesto al funcionamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional, su salud financiera y su operación deberían ser de interés público. Se trata de recursos estatales y de una institución que, en los últimos años, ha crecido de manera evidente: más giras, más artistas y mayor reconocimiento internacional. Ese crecimiento, sin embargo, exige también más recursos, mayor control y mejores mecanismos de orden administrativo. Y es precisamente ahí donde aparecen las...

Laura Camila Arévalo Domínguez

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Asociación Nacional de las Artes

Antonio Suárez

Yannai Kadamani Fonrodona

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Minculturas

Orquesta Sinfónica Nacional

PremiumEE

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.