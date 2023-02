La salida de Patricia Ariza y los nombres que suenan para reemplazarla

Patricia Ariza, exministra de Cultura. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Al momento del cierre de esta edición, no se sabe quién liderará el Ministerio de Cultura. Y así como se escucharon las celebraciones, quejas y reclamos con respecto a la gestión de la exministra de Cultura, Patricia Ariza, también se han oído algunos posibles nombres de personas que podrían ocupar el cargo: Santiago Trujillo, Catalina Valencia y, la más repetida entre esas apuestas, María Paz Gaviria. Para Ariza, quien se enteró de que había sido removida de su puesto después de que los medios de comunicación informaran la decisión emitida por Gustavo Petro en una alocución presidencial, todo es confuso: “Me hubiera gustado que el presidente me hubiese dado la cita que desde hace tanto tiempo le venía pidiendo. Ese hubiese sido el momento para decirme que me quería fuera, pero mirándome a los ojos”.