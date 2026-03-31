La secuela de “La Empleada” ya tiene fecha de estreno

Sydney Sweeney como Millie Calloway durante una escena de la película 'The Housemaid'. Foto: EFE - Daniel McFadden/Lionsgate

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Lionsgate ha anunciado la fecha de estreno para la secuela de “The Housemaid” o “La Empleada”. Este thriller psicológico, que contó con la actuación de Amanda Seyfried y Sydney Sweeney en su primera entrega, recaudó USD 397 millones en taquilla, de acuerdo con IMDB. Debido a la acogida del público, Lionsgate decidió continuar adaptando el resto de libros de la saga escrita por la autora estadounidense Frieda McFadden.

La secuela llamada “The Housemaid’s Secret” o “El secreto de la empleada” tiene previsto llegar a cines el próximo 17 de diciembre de 2027, dos años después del estreno de la primera parte. En esta ocasión, Sidney Sweeney vuelve como protagonista, mientras que Kirsten Dust se une al elenco.

Además, el proyecto volverá a contar con la dirección de Paul Feig, reconocido por producciones como “Bridesmaids”, “Un simple favor” y la versión femenina de “Ghostbusters”. También se tendrá la participación de la guionista Rebecca Sonnenshine, quien adaptó la primera película.

¿De qué trata la secuela de “La Empleada”?

En la primera película, se nos presenta al personaje de Millie Calloway, interpretado por Sweeney, una mujer acaba de salir de prisión y que está buscando la oportunidad de comenzar de nuevo. En este punto conoce a Andrew y Nina (Amanda Seyfried) Winchester, una pareja adinerada que la contrata para realizar las labores domésticas en la mansión. No obstante, detrás de la perfección y la opulencia se esconden una serie de enigmas, que pondrán a prueba la moral y las decisiones de la protagonista.

En la segunda parte de esta historia, Millie consigue un nuevo empleo en un lujoso ático de Manhattan, donde trabajará para una mujer a la que nunca se le permite ver. Sin embargo, una vez abra una puerta misteriosa, descubrirá los secretos que envuelven a esta mujer desconocida con la que ha estado viviendo.

La producción de esta película comenzará este año y también traerá de vuelta al personaje de Enzo, interpretado por Michele Morrone, el jardinero que trabajaba para los Winchester. Aún no se ha confirmado que Amanda Seyfried sea parte de esta segunda entrega, aunque, de acuerdo con el diario Expreso, la actriz ha dicho en declaraciones previas que podría realizar una pequeña aparición.