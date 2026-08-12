La sequía en Italia saca a la luz el puente de casi 2.000 años del emperador Nerón en Roma

El río Tíber ha dejado al descubierto los restos de un antiguo puente romano cerca del Vaticano, que probablemente data del reinado del emperador Nerón (54-68 d.C.). Foto: EFE - ANGELO CARCONI

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No es la primera vez que el bajo nivel del Tíber deja visibles los restos del Puente Neroniano cerca del Vaticano. Esta estructura del siglo I d. C., asociada al emperador Nerón, también quedó al descubierto en 2022.

El nivel excepcionalmente bajo del río Tíber debido a la sequía en Italia ha dejado al descubierto, a la altura del Vaticano, los restos del Puente Neroniano o Puente Triunfal, una antigua estructura romana que probablemente data de la época del quinto emperador romano, Nerón, quien gobernó entre el 54 y el 68 d. C.

Situado cerca del Castillo Sant’Angelo, el puente permitía que la Vía Triunfal cruzara el río y conectara Roma con la zona del Vaticano hace casi 2.000 años.

No es la primera vez que sus pilares reaparecen cerca del actual puente Víctor Manuel II cuando desciende el caudal del Tíber. La última vez ocurrió en el verano de 2022, durante otro periodo de sequía, cuando el río descendió cerca de un metro.

Construido en el siglo I d. C., como se indica en la página web oficial del Museo Nacional del Castillo Sant’Angelo, el puente conectaba el Campo de Marte con el Ager Vaticanus, permitiendo que la antigua Vía Triunfal cruzara el Tíber.

Aunque el nombre del puente —Pons Neronianus, en latín— se debe a su tradicional asociación con Nerón, no existe consenso en Italia sobre si la estructura data efectivamente de los años de su mandato, pues algunas hipótesis sostienen que fue construida antes de su gobierno.

Historiadores coinciden en que el Puente Neroniano dejó de utilizarse entre finales del siglo III y comienzos del IV. Con el tiempo, el cercano Ponte Sant’Angelo asumió buena parte del tránsito hacia el Vaticano.

La estructura probablemente fue destruida durante la Guerra Gótica, a mediados del siglo VI. Siglos después, el papa Julio II della Rovere proyectó reconstruirla bajo el nombre de Puente Juliano para conectar la Via della Lungara con la Via Giulia en la orilla opuesta, aunque la obra nunca llegó a realizarse.

Los restos del Puente Neroniano reaparecieron en medio de un periodo de temperaturas extremas en Italia. Durante esta cuarta ola de calor del verano, las autoridades decretaron alerta roja en las 27 ciudades principales del país.

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