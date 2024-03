‘La sociedad de la nieve’, ‘Cerrar los ojos’ y ‘El conde’, las más nominadas de los Platino

"La sociedad de la nieve", dirigida por Juan Antonio Bayona, estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en los Óscar 2024. / Netflix Foto: netflix

En televisión las producciones argentinas 'Iosi, el espía arrepentido' y 'División Palermo' son las favoritas, con cuatro candidaturas cada una, seguidas de la segunda temporada de la española '30 monedas', la chilena 'Los mil días de Allende' y la argentina 'El amor después del amor', con tres, según han anunciado este jueves los organizadores en un comunicado.

Los premios, organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de España (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos (FIPCA), se entregarán en una gala que se celebrará en Riviera Maya (México) el próximo 20 de abril, donde la argentina Cecilia Roth recibirá el Platino de honor.

Bayona a completar la temporada de premios

En las categorías cinematográficas, como era de esperar, la más nominada es la historia de Bayona sobre la conocida como 'tragedia de los Andes'.

El filme de Bayona, que fue nominado al Óscar a mejor película internacional y que triunfó en los Goya de España con 12 galardones, optará en los Platino a mejor película, dirección, interpretación masculina (Enzo Vogrincic), actor de reparto (Matías Recalt), dirección de fotografía, montaje, y sonido.

Sus principales oponentes serán 'El conde', la sátira en la que Larraín retrata al dictador Augusto Pinochet como un vampiro, optando a mejor dirección, actor protagonista (Jaime Vadell), actriz de reparto (Antonia Zegers), guion, dirección de arte y sonido.

Y el homenaje al cine de Erice en 'Cerrar los ojos' -nominada a mejor película, actor de reparto (José Coronado), actriz de reparto (Ana Torrent), guion, dirección de arte y dirección de fotografía-.

En la categoría a mejor película, junto a 'La sociedad de la nieve' y 'Cerrar los ojos', están 'Los delincuentes', del argentino Rodrigo Moreno, y 'Tótem', de la mexicana Lila Avilés. Mientras que el premio a mejor dirección se lo disputarán Bayona, Larraín, Avilés e Isabel Coixet, por 'Un amor'.

A mejor comedia iberoamericana optan la ecuatoriana 'Los wanabis', de Santiago Paladines; 'Norma', del argentino Santiago Giralt, y las españolas 'Bajo terapia', de Gerardo Herrero, y 'Te estoy amando locamente', de Alejandro Marín.

En cuanto a las categorías de interpretación, al Platino de mejor actriz optarán las españolas Malena Alterio (Goya por 'Que nadie duerma'), Carolina Yuste ('Saben aquell') y Laia Costa ('Un amor'), la argentina Dolores Fonzi ('Blondi') y la cubana Lola Amores ('La mujer salvaje'.

En el apartado masculino protagonista, los nominados son el mexicano Damián Alcázar ('El caso Monroy'), el uruguayo Vogrincic, el argentino Marcelo Subiotto ('Puan'), el chileno Vadell y el español David Verdaguer ('Saben aquell').

Animación y documental

El premio a mejor película de animación se lo disputarán las españolas 'Robot Dreams', de Pablo Berger (nominada al Óscar de la categoría); 'Dispararon al pianista', de Fernando Trueba y Javier Mariscal, y 'El sueño de la sultana', de Isabel Helguera, la mexicana 'Home is somewhere else' (Carlos Hagerman y Jorge Villalobos), y la portuguesa 'Nayola', de José Miguel Ribeiro.

En el apartado de documental, el favorito es 'La memoria infinita', de la chilena Maite Alberdi, que también optó al Óscar. Un premio para el que están además nominados el argentino 'El juicio', de Ulises de la Orden; el español 'La memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez-Leite', de Moisés Salama, y el mexicano 'Una jauría llamada Ernesto', de Everado González.

Argentina domina en televisión

Respecto a las categorías televisivas, Argentina es claramente la dominadora, con 'Iosi, el espía arrepentido' y 'División Palermo' a la cabeza con cuatro nominaciones.

Iosi opta a mejor serie, creador (Daniel Burman), actor protagonista (Gustavo Bassani)actriz de reparto (Minerva Casero). Y 'División Palermo' a creador y protagonista (ambas nominaciones para Santiago Korovsky), actor de reparto (Daniel Hendler) y, actriz de reparto (Pilar Gamboa).

Son candidatas a mejor serie las argentinas 'Iosi' y 'Barrabrava', la española 'El cuerpo en llamas' -por la que también está nominada a mejor actriz Ursula Corberó-, y la chilena 'Los mil días de Allende', que cuenta además con las candidaturas de Alfredo Castro como protagonista masculino y Aline Küppenheim (mejor actriz).

El español Javier Cámara, por la temporada 2 de 'Rapa', completa las nominaciones a mejor actor, y la española Lola Dueñas ('La mesías') y la argentina Micaela Riera ('El amor después del amor'), las de mejor actriz.

A mejor creador de serie están nominados Burman, Korovsky, Juan Pablo Kolodziej (‘El amor después del amor’) y Alex de la Iglesia (‘30 monedas’).