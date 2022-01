La sonrisa que me abraza, es mi abuela y no hay un final más triste que no corresponder a la alegría de volverla a ver. Foto: Pixabay

Y si, lo fue porque ya no está en este mundo. Ella nos acaricia, cuando extrañamos su presencia en casa, porque desde que murió nada es igual y el duelo lo percibo en cada lágrima derramada por mi madre. La sonrisa que me abraza, es mi abuela y no hay un final más triste que no corresponder a la alegría de volverla a ver.