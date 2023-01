Abel versus The Weeknd: La armonía perfecta

The Weeknd actúa en la gira "After Hours Til Dawn" en el Met Life Stadium el 16 de julio de 2022 en East Rutherford, Nueva Jersey. Foto: Getty Images via AFP - THEO WARGO

En Toronto vive la historia de un niño que dejó el colegio a los 11 años para consumir drogas, pero que terminó siendo una gran referencia para el R&B en la actualidad. Se trata de Abel, una persona culta e inteligente como el Dr. Jekyll pero que al llegar la noche se transforma, como Mr. Hyde.

Abel Makkonen Tesfaye o mejor conocido como The Weeknd es un cantante oriundo de Ontario (Canadá), que resalta por trabajos discográficos como The Hills (2015), Crew Love con Drake (2012), Save Your Tears (2019) o Blinding Lights (2019). Su familia materna y paterna proviene de Etiopía, pero emigró a Canadá en busca de mejores oportunidades. Su padre abandonó el hogar siendo él un niño, las oportunidades para la familia eran escasas, al igual que el dinero. Samra, su mamá trabajaba durante el día para poder cubrir los gastos y en la noche estudiaba, mientras la abuela cuidaba del pequeño Abel. Vivían en una zona de bajos recursos, donde las drogas y el alcohol eran parte del diario vivir y, a los 11 años, Tesfaye empezó a consumir drogas como Ketamina o MDMA. En 2007 consolidó su arte con el nombre The Weekend, que en español se traduce como “Fin de Semana”, esto debido a la decisión de “abandonar su vida” un fin de semana. Por problemas de derechos de autor, finalmente decidió quitar la última e para formar The Weeknd.

En 2011 este cantante inicia su carrera musical lanzando unos mixtapes -una compilación de canciones de diferentes artistas- en Youtube. Esto ayudó a que Drake lo animara a colaborar en su álbum Take Care (2011). Al aceptar pudó también iniciar un contrato con Universal’s Republic Records. Los videos se volvieron virales y esto impulsó a The Weeknd para volverlo un álbum pequeño llamado House Of Balloons, el cual fue lanzado el mismo año. A finales de 2012, Abel forma su etiqueta llamada OX, añadiendo así otras canciones para formar Trilogy, su primer álbum, que clasificó en Estados Unidos como Platino y Doble Platino en Canadá.

En noviembre del 2012 logra llegar a su primer Billboard 200 con su álbum debut Trilogy combinando tres mixtapes: Echoes of Silence, House of Balloons y Thursday. En aquel tiempo este cantante era conocido siendo un artista misterioso, caasi nadie conocía algo sobre la persona detrás de éxitos como High For This o What You Need. Tesfaye consideraba que el tipo de música que él hacía estaba influenciado por su apariencia física. La forma en la que trata temas como el sexo y las drogas estaba relacionada con Abel, pero él no estaba listo para mostrar su cara al mundo. Durante el año siguiente nadie supo quién era The Weeknd; tiempo después en una entrevista declaró: “I try to shy away from press because it ‘s never about the art for them and I totally respect that”. (Trato de evitar la prensa porque nunca se trata del arte para ellos y eso yo lo respeto totalmente).

Es septiembre de 2013 y The Weeknd acaba de lanzar su nuevo álbum Kiss Land, el cual está inspirado en algunos productores de películas de terror como La Cosa Del Otro Mundo (1982), Shivers (1975) y La Niebla (1980) de John Carpenter, David Cronenberg y Ridley Scott. Kiss Land resalta un aura oscura, algo triste y honesto. Abel muestra los altos y los bajos de la fama y hace su aparición mostrando algo nuevo en el R&B. Aquí es donde inicia lo bueno porque The Weeknd usa un tipo de narración a través de la música, algo completo que tiene un inicio, un final y un climax. Abel presenta diferentes escenas de una historia que se muestran durante el álbum: primero él quiere mantener el carácter profesional de su relación con una mujer, ya que no pueden demostrar su amor, pero al final cada uno sigue su propio camino. La mujer se enamora de otra persona mientras el narrador nos explica que dejó a esa mujer para perseguir sus sueños. En Love In The Sky trata de persuadirla para soñar sobre él, llegando al climax, para finalizar rompiendo sus intenciones de mantener ese amor mediocre y, al mismo tiempo, explica sus acciones. Se podría interpretar este álbum como la muestra de un Abel que está afectado por la fama y cómo debe estar moldeado a las nuevas circunstancias.

There’s no one inside (No hay nadie dentro)

But you’re free to relax (Pero usted es libre de relajarse)

If you commit to this ride (SI te comprometes a este paseo)

There’s no turning back (No hay vuelta atrás)

You’ve been here before (Has estado aquí antes)

Remember this sheets (Recuerda estas sábanas)

This world’s not for us (Este mundo no es para nosotros)

It’s not what it seems (No es lo que parece)

You’ll learn to love how to dream, dream (Aprenderás a amar como soñar, soñar)

You’ll learn to love how to dream, dream (Aprenderás a amar como soñar, soñar)

There’s no need to hide (No hay necesidad de esconderse)

Don’t overreact (No exageres)

You said you’ve been to the sky (DIjiste que habías estado en el cielo)

We’ll go beyond that (Iremos más allá de eso)

You’ve been here before, girl (Has estado aquí antes, chica)

Remember this sheets (Recuerda estas sábanas)

This world’s not for us (Este mundo no es para nosotros)

It’s not what it seems (No es lo que parece)

Es de observar a The Weeknd en el mundo del sexo, el alcohol y las drogas, algo que en el futuro de su carrera van a ser temas recurrentes. Según el artista, el álbum muestra una perspectiva personal de sentimientos como el amor, el miedo y el proceso de crecer. En una entrevista, Abel expresó: “When I think about Kiss Land, I think about a terrifying place”. (Cuando pienso sobre Kiss Land, pienso en un lugar terrorífico). Diferentes criticos identifican este álbum como algo enigmatico y siniestro, en el que los oyentes son transportados a la mente de The Weeknd, mostrando algo así como un lugar oscuro, pero de una forma dulce.

El rol de The Weeknd como el anti héroe nace en Beauty Behind The Madness, mostrando el cínico atractivo para los oyentes y fans. En este álbum se puede notar el tipo de música creada por Abel. Muchas personas pensaban que el artista cambió su estilo del R&B y ahora iba al pop un poco más sonriente o tranquilo, recordando las influencias de Michael Jackson, su máxima inspiración. En este trabajo discográfico se ven dos partes que hacen una exaltación a la producción: primero la música, podemos decribirla como algo simple con beats fuertes y una forma poética de mostrar, como dice el título del álbum, la belleza detrás de la locura. En estas pistas podemos descubrir instrumentales agradables, duros y movidos que hacen la armonía perfecta. Al mismo tiempo, se muestra la gran capacidad vocal de Abel, las notas altas se hacen de manera precisa, al igual que las bajas. Lo anterior se explica en tres ejemplos: el primero es Angel, una canción lenta que presenta un punto de vista poetico de una ruptura amorosa, en esta canción se mezcla un instrumental suave con un registro vocal alto. The Hills es la canción más dura y dramática, mostrando una relación secreta en la vida de Abel, además junta notas altas con sonidos exóticos y fuertes. Para finalizar está Can’t Feel My Face con un aura movida y capacidad vocal amplia, la cual expresa la miseria, ansiedad y falta de límites.

En 2015, la película 50 sombras de Grey fue estrenada, protagonizada por Dakota Johnson, quien encarnó la vida de Anastasia Steel y su relación con Christian Grey. Según The Weeknd, la canción Earned It refleja el sentimiento de estar en el cielo, como se muestra en algunas escenas de la emblemática pareja. La canción habla sobre una chica -Anastasia- que vale la pena y muestra el prototipo de la noche favorita en un formato de balada clásica. Este trabajo no sólo envió la película, pero también la canción a la fama, de hecho se puede decir que fue el culpable de mandar a Abel a la fama internacional, mostrándolo como el típico artista que trata temas relacionados con el sexo (fetichismo y relaciones BDMS).

Un Starboy es un hombre que supera en el juego de la vida y, con esa definición, el siguiente álbum fue creado. Los temas de estos trabajos reflejan la vida pasada de Tesfaye, se pueden notar sobre las relaciones que tuvo con mujeres -como Bella Hadid o Selena Gómez- con todos los problemas y polémicas de las parejas. Como antes ha sucedido, este álbum tiene una inspiración de Starman de David Bowie, los críticos señalan esto como un homenaje amoroso en alguna forma a este cantautor. Los oyentes pueden experimentar los primeros años de The Weeknd, los recesos y el amor al dinero y cómo este Starboy lo gestiona y la lujosa vida que ha adquirido por sí mismo. La fama vino aún más al artista gracias a colaboraciones con grandes artistas como Daft Punk en I Feel It Coming o Lana del Rey en Stargirl.

Sidewalks es una canción que describe la realidad de la vida en varios aspectos, su comparación con Kendrick Lamar hizo esta canción aún más famosa y, al mismo tiempo, más personal. Se permitió escarbar su vida antes de la fama, muestra temas importantes y momentos de su trayectoria que son únicos. Empieza mencionando su estatus económico cuando era jóven y lo compara con su presente:

Homeless to Forbes List, these niggas bring no streets (Sin hogar a la lista de Forbes, estos negros no traen estrés)

I feel like Moses, I feel like I’m chosen (Me siento como Moises, me siento elegido)

And if you ain’t my nigga then your girl single to me (Y si no eres mi amigo, entonces tu chica esta soltera para mi)

I don’t give a damn if a nigga said he knew me (Me importa un carajo si un negro dijo que me conocía)

Después habla sobre la ausencia de su familia durante su infancia y sus consecuencias, además de hacer referencia a las calles, las que según él, lo hicieron:

Grew up with no father so nobody ever “son” me (Crecí sin padre, así que nadie me crió) (...)

Sidewalks saved my life (Las calles salvaron mi vida)

They don’t ever lie (Ellas nunca mienten)

Sidewalks saved my life (Las calles salvaron mi vida)

They showed me all the signs (Me mostraron todas las señales)

Fianlmente, Kendric Lamar habla sobre su vida, su conexión con drogas como MDMA, unas pastillas azules, hace referencia a aquellas personas que hacen todo para encontrar dinero, y los problemas de The Weeknd para conseguir dinero en el álbum.

2018 fue un año duro para este artista, era bien conocido que Abel no era exitoso en tema de relaciones y fue, probablemente, uno de los rumores más conocidos en la industria del entretenimiento en la época. The Weeknd, con su nuevo álbum My Dear Melancholy, generó polémica y fama tanto para sus parejas como para él. Este álbum muestra la realidad de ambas relaciones, con Gomez y Hadid en canciones como Call Out My Name o Wasted Times. Queda claro que todas las relaciones fallaron. En una Abel es herido debido a la enfermedad, ansiedad y problemas de comunicación, mientras que en la otra él hiere con sus traumas y comportamientos. Estas seis canciones crean una historia en donde el narrador ventila y muestra su melancolía en ciertas situaciones. De hecho, se dice que lo que Abel hace es una carta, lo que le da sentido a la coma que está presente al final del nombre del álbum. Tesfaye sale de su zona de confort y decide expresar su lado más vulnerable, mostrando poesía directa que corta como cuchillos, no es necesario mostrar para quien fueron creados cuando muestra tanta amplitud en su vida. Fanáticos del cantante dicen: “Considero que en I Was Never There se muestra su faceta más dolida y vulnerable, en la primera parte de la canción podemos ver su dolor, en donde Abel se siente usado y abandonado después de ser reemplazado”.

What makes a grown man wanna cry? (¿Qué hace que un hombre adulto quira llorar?)

What makes hin wanna take his life? (¿Qué le hace querer quitarse la vida?)

His happiness is never real (Su felicidad nunca es real)

And mindless sex is how he feels, ooh, he feels (Y las relaciones sexuales sin sentido es como se siente, ooh, se siente)

Dos años después, The Weeknd vuelve y After Hours sale con aún más dolor y conocimiento. Sus rupturas van a seguir, al igual que el dolor que lo consume, el proceso usual de la soledad, arrepentimiento y escapismo es algo con lo que los oyentes se sienten identificados. Aunque continua su estética oscura, también abarca elementos de sus álbumes anteriores, Abel mezcla el nuevo estilo del pop y usa sonidos de los años 80 para crear una nueva vibra. Del mismo modo, cabe destacar los efectos visuales, la forma en la que presenta sus videos y la manera exuberante de presentarse en los eventos es único en The Weeknd. Los videos están llenos de cortes rápidos y se logran ver claras referencias a películas como Fear and Loathing in Las Vegas o The Joker.

El 7 de febrero de 2021 se llevó a cabo el Super Bowl en su edición número 50 con The Weeknd como principal y único artista dentro del show. Debido a las restricciones del Covid-19, los movimientos, interacciones y espacio fue muy limitado y criticado a la vez. En esta actuación Abel cantó sus temas más memorables como Call Out My Name, Save Your Tears, Earned It o House Of Balloons, además de detalles escenográficos que mostraron su carrera y su reciente éxito After Hours. El mismo año, The Weeknd colaboró con Kanye West y Lil Baby. En este trabajo discográfico se presenta la transición, donde observamos que la vida de excesos debe parar y que ya se acerca el amanecer, dando paso a su próximo disco.

Es el 7 de enero de 2022: estás en vacaciones con tu familia, disfrutando del sol y la piscina pero The Weeknd sacó un nuevo álbum que promete mucho y debes saber de que trata. Después de sus participaciones en diferentes eventos, era de esperarse que la nueva producción de Abel iba a ir más alla de sus propias fronteras. Y definitivamente fue así, la forma en la que la línea del tiempo del artista está completa. El contenido de cada una de sus canciones termina lo que había iniciado.

Con Dawn Fm podemos conocer a un Abel con más edad, un señor de la tercera edad que nos muestra en cada una de sus canciones que el tiempo ha terminado, las consecuencias han llegado y que en este punto no hay nada por remediar. El cantante nos lleva a un purgatorio, en donde todos nuestros pecados van a ser limpiados en la forma más nefasta posible, mientras escuchas sobre tu propio futuro en ese lugar. Con este trabajo, el ciclo se cierra, las consecuencias de la una vida de excesos y falta de control de Tesfaye son presentadas, es claro que está pagando el karma y no hay tiempo para recuperar.

Durante toda su carrera podemos ver el progreso. Se encuentran facetas de dolor, amor, miedo, arrepentimiento. Cada canción hecha por The Weeknd muestra la vida de Abel, aun así se presenten como personas diferentes, se nota desde la experiencia cómo una vida de desperdicios es vivida, el proceso, los sentimientos, acciones y las consecuencias que transmiten. Abel Tesfaye es un artista que usa sus experiencias no solo para transmitir un mensaje, pero también para dar una parte de él mismo. Abel y The Weeknd son personas totalmente diferentes, pero se complementan a la perfección.

Tal como dice en Here We Go Again, lo que importa es el dinero y los lujos, Abel revela que su vida mientras pasa por lugares exclusivos con sus traumas, su pasado y su dinero. La “biblia de la industria” como muchos lo llaman, muestra el éxodo que sufre para alcanzar La Fama, el logra predecir los eventos y los secretos, además de mostrar el futuro que él siente venir.

