Alejandra Jaramillo: de la incertidumbre

Alejandra Jaramillo, escritora de libros como "La ciudad sitiada", "Las lectoras del Quijote", "Magnolias para una infiel", entre otros. Foto: Foto: Cortesía de Laura Morales Vargas

Alejandra Jaramillo lleva varios años explorando la adolescencia, y consigo, no por una sensación propia de esta etapa de la vida, también el concepto de incertidumbre. Sobre lo primero, la escritora dijo que: “A mí me ha pasado una cosa, más o menos desde 2013, y es que ahí descubrí que una de las voces que con las que me muevo con habilidad, digamos, es como una conexión, como un lugar mío propio, que me atrae, que me gusta y que me sale solventemente es esa voz adolescente, es como un personaje que está en la crisis, que llamaría el estado de soledad, un estado de sentirse un poco perdido, pero también un estado de asombro maravilloso y de reto a la vida. Eso me ha gustado mucho. Mi sensación es que esa actitud de duda de la adolescencia es uno de los motores de cambio en la vida. Es una cosa como ontológica. La mirada del adolescente es capaz de hacer que la vida se transforme. Por eso me gusta tanto meterme ahí. Todos vivimos un lugar de incertidumbre, pero la incertidumbre del adolescente tiene un asombro y una potencia que son absolutamente grandes y poderosos, y a veces los adultos como que nos enganchamos de mirar en el adolescente el lado incómodo, y no nos damos cuenta de que detrás hay un ser viviendo algo inmenso, es ser parte del mundo de manera propia, particular. Ahí hay un universo maravilloso”.