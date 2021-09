Amadeo Carrizo, o el origen del fútbol de hoy (I)

Él iba al arco, por supuesto, porque lo esencial era jugar, y jugaba de portero hasta entrada la noche y todas las noches, a la luz de un farol, hiciera frío o fuera verano o lloviera a cántaros y los truenos de los rayos retumbaran por todo Rufino y Santa Fe y por toda Argentina. Él iba al arco, y mientras los grandotes se gastaban entre gambetas, tiros, patadas y pisadas casi siempre con sabor a lodo y a tierra, él los veía e imaginaba un fútbol distinto. Otro fútbol.

Cuando la pelota le llegaba por un pase atrás, o por un disparo, un mano a mano o lo que fuera, él trataba de no lanzarse al piso para que no se le ensuciara la ropa y su madre no lo obligara a lavarla. Su estilo se fue nutriendo de amarguras, de simple y llana practicidad, y de unas cuantas pizcas de rebeldía, porque una tarde entre tantas otras, fue capaz de decirles a los grandotes que no, que él no iba a ir al arco, que iba a jugar a la pelota, y a pegarle y a hacer goles. A veces lo dejaban salir, más que nada por una lejana llama de culpa, y porque en medio de todo, de cuando en cuando debían tener contento al gordito que todos los días los salvaba de tener que turnarse en el arco, que en realidad eran dos palos clavados en la tierra, o dos piedras, o dos sacos.