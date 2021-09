Amadeo Carrizo, o el origen del fútbol (III)

No había manera de grabar una jugada, y la televisión muy de cuando en cuando transmitía algún partido. Los conocimientos, las historias, la vida de la gente, se iban regando de voz en voz, por eso los jugadores extranjeros que llegaban, y los pocos, los contados técnicos, eran vistos casi como deidades que llevaban consigo los saberes de tierras y de personajes remotos, muy remotos. El mundo, por múltiples razones, era un lugar en donde todo podía ocurrir. De hecho, casi todo ocurrió y aquellos años 60 terminaron siendo el principio y el fin de una época.

Carrizo llegó a Bogotá para jugar en Millonarios en abril de 1969, luego de que lo invitaran a jugar un partido para el Alianza Lima de Perú que enfrentaría al Dínamo de Moscú de Lev Yashin. Meses atrás, Ángel Labruna, su viejo compañero en tantas tardes de domingo, se había hecho cargo del equipo y le había dicho que no le iban a renovar su contrato en River Plate, que él ya no estaba para jugar. Fue uno de los momentos más duros de su vida, diría pasados algunos años, aunque intentó poner siempre a Labruna en su lugar, y aseguró que después de Bernabé Ferreyra, Ángel Labruna era el máximo ídolo de la historia de River. “Lloré mucho -admitió en una entrevista para El Gráfico-, porque no lo esperaba, así tan fuerte y tan violento. Una congoja muy grande. Me citaron en Suipacha 574, donde estaba la sede, Plinio Garibaldi y William Kent”.