Andrés Castañeda y las cosas que se quedan por decir

Andrés Felipe Castañeda considera que sin la música no habría podido escribir. Foto: Cortesía

Tal vez la siguiente respuesta le dé mucho sentido a la pregunta de por qué Andrés Castañeda decidió escribir: “Siempre he sentido fascinación por las cosas que se quedan por decir. Cuando tenía 18 años se murió mi papá y siento que quedaron muchas palabras pendientes. Cuando tenía once años se murió mi abuelo y me lamenté por no haber tenido el tiempo de crecer y madurar para tener muchas conversaciones con mi abuelo sobre bastantes temas. Esa imposibilidad de tener charlas que se quedaron ahí, que se mueren y nunca van a ser siempre me fascinó”.

