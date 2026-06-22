Andrés Echeverry Rodríguez: “Para saber pensar hay que saber leer”

Andrés Echeverry Rodríguez estudió Mercadeo en la Universidad EAFIT. Foto: Cortesía

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Larousse lleva más de 170 años sembrando conocimiento. ¿Qué significa para usted asumir la dirección de una marca con ese peso histórico?

Es un gran reto y una enorme responsabilidad. Asumir la dirección de una marca con más de 170 años de trayectoria implica honrar un legado construido y cobra aún más relevancia en un momento de cambios estratégicos para el grupo a nivel global. También teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña América Latina en el crecimiento y consolidación de nuestros resultados.

¿Qué cambios o apuestas nuevas quiere impulsar con su llegada?

Mi objetivo a mediano plazo es remontar a Larousse Colombia mediante una visión estratégica y de mercadeo, en un lugar acorde con el liderazgo que la marca tiene en Europa, donde se consolida como la tercera editorial más importante en cifras de ventas, respaldada por un catálogo de prestigio mundial.

¿Cuál es la propuesta de valor de Larousse hoy frente a la sobreabundancia de información en internet?

Nuestra propuesta de valor en el campo de la consulta sigue siendo la rigurosidad de nuestras definiciones y su aplicación, explicada mediante ejemplos claros y sencillos. También destacan nuestros contenidos en bilingüismo como herramienta para el aprendizaje de otros idiomas, así como los recursos multimedia e interactivos que llevan al usuario de un diccionario tradicional a un mundo completamente nuevo y sorprendente. Definitivamente, somos una herramienta de consulta educativa que se mantiene vigente a pesar del gran número de desarrollos digitales. Además, desde hace varios años desarrollamos materiales de apoyo educativo con excelentes resultados tanto en colegios públicos como privados.

Durante décadas Larousse fue sinónimo de diccionarios y enciclopedias. ¿Ese ADN sigue siendo el corazón del proyecto?

Sí, absolutamente lo fuimos. Ese ADN sigue siendo el corazón del proyecto, pero ha evolucionado. Somos, ante todo, generadores de contenidos educativos, de referencia y también de entretenimiento. Lo que ha cambiado es la forma en que ese conocimiento se organiza, se distribuye y se conecta con nuevas audiencias. Durante años fuimos reconocidos por obras de referencia emblemáticas como el Álgebra de Baldor, que marcaron a generaciones enteras. Ese prestigio sigue siendo un activo fundamental, pero hoy estamos enfocados en ampliar esa percepción. Somos un grupo editorial con una sólida trayectoria en el mercado editorial desde 1959, respaldado por sellos de gran reconocimiento como Anaya, Alianza Editorial, Cátedra, ADN y Pirámide, que nos han permitido construir una propuesta literaria robusta y diversa.

¿Qué hace diferente a Larousse frente a otras editoriales?

Lo que diferencia a grupos editoriales como el nuestro frente a otros es la combinación de tres factores que consideramos clave: legado, curaduría de contenidos y capacidad de adaptación. Nos definimos como un ecosistema de contenidos con la capacidad de educar, entretener y acompañar a los lectores en las diferentes etapas de su vida. En Colombia apenas estamos comenzando la introducción de los sellos más jóvenes del grupo. Sin embargo, a partir de 2026 traeremos al mercado colombiano una parte significativa de la oferta editorial de la compañía. Estamos convencidos de que los lectores serán los principales beneficiados al poder acceder a los best sellers internacionales de nuestras marcas de manera prácticamente simultánea a su lanzamiento en Europa.

Para finalizar, en un contexto de sobreinformación y contenidos rápidos, ¿por qué sigue siendo fundamental la lectura para desarrollar un criterio propio y saber informarse mejor?

Leer es una herramienta que nos permite desarrollar criterios propios y sólidos, así como cuestionar situaciones y procesar de manera diferente nuestro entorno. La lectura exige pausa, atención y profundidad, lo que difiere diametralmente de la información fragmentada, inmediata e irrelevante que te dan las redes sociales. Leer fortalece el pensamiento crítico y reduce la dependencia de opiniones externas o tendencias fugaces. En un mundo invadido por la información, una gran ventaja te la da saber pensar, y para eso el inicio fundamental es saber leer y hacerlo.

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