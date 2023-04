Camila Melo: escribir para reivindicar el pasado

“La noche dice nunca” (Sílaba) es el primer poemario que publica Camila Melo. Foto: Jose Vargas Esguerra - Jose Vargas Esguerra

“Para que los viejos recuerdos no duelan / Para que la melancolía florezca donde todo está en descomposición. / No para escapar, no para buscar, no para encontrarse / No para lanzarse, ni rebotar, ni llegar. La poesía es la caída”. Para eso la poesía, o eso responde Camila Melo en uno de los poemas que hacen parte de La noche dice nunca, su más reciente libro.