“La clave en los negocios es saber adaptarse a los cambios” 

Camila Salamanca lleva cinco años a la cabeza de Endeavor Colombia. Foto: Endeavor

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cómo llegó a Endeavor?

Soy economista y trabajé mucho tiempo en centros de pensamiento económico, como Fedesarrollo. Decidí que quería hacer algo un poco más aplicado y me fui a hacer un MBA en Estados Unidos. En esa maestría estaba haciendo temas de empresa, programas de emprendimiento, entre otros. Trabajé un tiempo en una consultora de impacto y, por coincidencias de la vida, mi esposo supo que había una vacante en Endeavor, apliqué y llevo 11 años.

¿De dónde surgió su interés por estos centros de pensamiento económico?

Creo que sobre todo es por haber estudiado economía en los Andes. Es bastante teórica, estás muy expuesto constantemente a modelos, econometría, papales de investigación y estudios donde te piensas la economía, lo demuestras con cifras y después das recomendaciones. Entonces, el paso obvio después de haber hecho mi carrera —de hecho, hice la carrera y la maestría en economía— fue querer vincularme a estos centros de pensamiento donde pudiera poner en práctica eso que había aprendido en la universidad.

¿Cómo maneja el riesgo de una inversión?

Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que busca apoyar empresas. Por apoyarlas no estamos invirtiendo en ellas ni recibiendo participación en sus compañías. Hace cerca de 12 años se creó un fondo de coinversión pasivo que está dirigido por Endeavor Global. Es un fondo que se creó por encima de toda esta organización que está constantemente buscando compañías y apoyándolas para crecer. Cuando hacemos inversiones, las hacemos solamente en compañías Endeavor que estén activas. Lo que termina pasando es que es un modelo bastante diversificado, porque hay compañías en todas las industrias y geografías, lo que aminora el riesgo de las inversiones. Además, son inversiones pequeñas, pasivas, que se adhieren a las condiciones que pone el inversionista líder. Invertimos máximo hasta US$2 millones, que equivalen a un 1 % de la inversión total que está recibiendo la empresa. Realmente es una inversión muy pequeña.

¿Por qué es importante emprender?

El emprendimiento como opción de vida es bastante legítimo. No estoy diciendo que sea un camino fácil ni evidente, como puede ser emplearse y recibir un salario mensual, pero es una manera de generar oportunidades para muchos jóvenes que, de otra manera, no tendrían acceso a algunos trabajos. Es una forma de mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Emprender genera oportunidades para otros, prosperidad para un país, empleo para personas que después podrán educar a sus hijos, etc. También es interesante pensar que puedes solucionar problemas de la sociedad, del mundo, de los consumidores, con algo que tú te inventas. Y eso también hace que sea divertido aportar al mundo desde esa perspectiva.

En su trabajo, ¿qué la divierte?

Mi trabajo fue para mí como una continuación del MBA por dos razones: la primera es aprender sobre muchísimos campos. Con un emprendedor puedes estar ayudando en el reto del gobierno corporativo y cómo montar su junta; y con otro, en cómo hacer más eficientes las operaciones. Aprender me parece superdivertido. Pero otro tema muy relevante, y por el cual creo que he estado acá todo este tiempo, es conocer a todos estos emprendedores. Tienen unas características sensacionales: creatividad, innovación, estar siempre pensando en cómo hacer las cosas mejor, cómo crecer más, cómo solucionar problemas de la sociedad, cómo ver una oportunidad de negocio donde otros ven un problema, y cómo entre ellos se conectan ideas de las que puede salir otro negocio. Es absolutamente fascinante. Son personas motivantes y divertidas, además son gente superquerida, con la cual es delicioso interactuar.

Entonces, el proceso de emprender es colectivo…

Sí, pues cada uno de ellos tiene su empresa que ideó por sí solo, pero Endeavor también es una red y una comunidad de emprendedores. La idea es poderlos conectar entre ellos para que vean sinergias, aprendizajes y entiendan qué se puede hacer, qué oportunidades hay de venderse mutuamente. Se vuelve también una red de apoyo, y eso es lo que lo convierte en algo colectivo y poderoso.

¿Qué aprendizajes ha tenido en estos 11 años en Endeavor?

Muchas cosas. Por una parte, he aprendido a entender modelos de negocio de manera rápida, a identificar cuáles son esas palancas que impulsan o disminuyen los ingresos, esas banderas rojas de un modelo, qué puede funcionar y qué no, qué está pasando en el ecosistema y en la economía para determinar qué modelos funcionan en el mundo, afuera y en Colombia. Por otra parte, en términos de desarrollo profesional he aprendido a liderar equipos, a establecer metas comunes y a organizar planes estratégicos para alcanzar resultados. Es un trabajo en el que he aprendido muchísimo sobre “networking”, conectar puntos para que las cosas funcionen y sobre cómo manejar y alinear diferentes grupos de interés hacia un objetivo común. Siempre he visto a Endeavor como otra empresa, como las que apoyamos, y he aprendido muchísimo de mentores, emprendedores, etc., sobre cómo crecer una organización, cómo acortar errores, pensar en grande, innovar y solucionar problemas.

¿Qué retos ha encontrado al liderar equipos?

Creo que sobre todo el reto es alinear expectativas, intereses y propósitos. El otro gran reto es ayudarles a crecer y atender las necesidades de los emprendedores. Como las cosas pasan tan rápido, el desafío es estar siempre al día para poder encontrar maneras de apoyarlos, crecer también como organización y poder ir al ritmo de ellos. Más que nada, hay que estar muy al día y tener una gran capacidad de adaptabilidad. Es también tener una cultura de estar todo el tiempo abierto a los cambios, a las tendencias y poder adaptarlas a los modelos de negocios. La clave en los negocios no es ser rígido ni burocrático, sino saber adaptarse a los cambios.