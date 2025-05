Carolina Mantilla: “Para ser líder, hay que ser resiliente a través del ejemplo”

Carolina Mantilla es también directora general de “marketing” para Dow, desde 2023. Foto: Cortesía: Dow

Hablemos sobre su historia y cómo llegó al cargo que ahora ocupa.

Tengo una carrera en Dow de casi 25 años. Empecé a inicios de la década de los 2000. Ha sido mi única experiencia profesional, toda mi carrera ha sido en esta compañía. Me siento muy orgullosa porque empecé casi recién salida de la universidad. Soy ingeniera industrial y cuando entré a la compañía empecé en un rol de entry level en el área de negocio agrícola. Durante estos 25 años he tenido la fortuna de ir creciendo dentro de la compañía, de estar en casi todos sus negocios en diferentes funciones. Casi 20 de mi carrera han sido en roles comerciales, bien sea de ventas o de mercadeo. A finales del 2023, fui nombrada directora global de marketing, un rol no necesariamente alineado con uno de los negocios, sino con lo que llamamos el área corporativa. Después, en abril del año pasado, fui nombrada directora general de los países andinos, Colombia, Centroamérica y Caribe y recientemente fui nombrada directora general de toda la región norte, que incluye también a México.

¿Qué habilidades nuevas demanda de usted este cargo?

El mundo está en una situación bastante compleja. Hay demasiada incertidumbre y preocupación a todo nivel: país, compañías, sectores… Es generalizado. Creo que una de las habilidades que como líder uno debe tener es manejar a nuestros equipos y lograr que, a pesar de todo esto, sigan enfocados. Hay una palabra que siento que está sobreusada, pero que la repito mucho y es “resiliencia”. Creo que los colombianos nos caracterizamos por eso. La resiliencia es lo que nos hace todos los días levantarnos a tratar de hacer lo mejor, crecer y buscar nuevas oportunidades a pesar de todo. Hay ser resiliente con el ejemplo. Creo que uno como líder tiene que walk the talk, como dicen los gringos. Dar la información clara de forma asertiva también es una habilidad muy importante: tomar esa información, esos datos, y procesarlos en guías, instrucciones o recomendaciones para nuestros equipos. En estos momentos es todo el tema digital, y eso lo traigo a colación, porque con este mundo de información también hay muchas herramientas allí que nos pueden ayudar a los líderes a hacer ese proceso de manera más rápida, asertiva e impactante.

¿Cómo se mantiene resiliente todos los días, no solo en su trabajo?

La vida es un complemento de muchas cosas. El trabajo es una parte muy importante, pero la vida son otras cosas: la familia, los amigos, la salud, el bienestar físico, el bienestar emocional. Creo que la forma de uno mantenerse resiliente es eso, tener un buen balance de todas estas cosas. Que no solamente sea el trabajo o la jornada laboral lo que lo motiva a uno o lo que lo inspira. Es una parte muy importante, pero también es importantísimo tener charlas con personas que me puedan ayudar. No es balance vida-trabajo, porque no se trata de eso, sino de uno tener un portafolio, un abanico de temas en la vida que realmente le permitan a uno canalizar las frustraciones y preocupaciones. Esa es mi forma de mantenerme resiliente.

¿Qué la inspira en su día a día?

Dos cosas. Me inspira mi hija de 18 años, verla crecer y tener esas aspiraciones, esos sueños. Eso es un motor de inspiración enorme: aprender de ella. Creo que es muy interesante porque somos generaciones diferentes, ella me enseña y es dura conmigo muchas veces en muchos temas. Otra parte de inspiración, más conectada con el trabajo, son esos nuevos talentos que tenemos en la compañía. Me inspira mucho cuando veo que quieren crecer, cuando veo que tienen una forma diferente de ver el trabajo y de tener una relación diferente con él. Yo soy generación X y nuestra vida laboral ha sido, a veces, no tan saludable. Hace unos años esa relación vida-trabajo era completamente desbalanceada, y me ha inspirado mucho ver cómo para los jóvenes, los millennials o los zetas es importante, pero no es el único aspecto.

¿Cómo ha cambiado su percepción de ser líder desde que empezó su camino profesional hasta ahora?

Creo que ya estaba cambiando, al menos en Dow: antes era un estilo de liderazgo por autoridad y jerárquico, ahora es completamente diferente. Creo que, incluso, ese estilo antiguo a nadie le gusta ahora y con razón. Creo que el estilo de liderazgo hoy es mucho más de inspirar, que la gente lo vea a uno como alguien que le puede ayudar a lograr sus objetivos, una persona cercana, con la cual puede hablar, tener discusiones profundas, no solamente de trabajo, sino de la vida. Eso es una responsabilidad enorme para los líderes, porque es fácil ser jefe, pero no es efectivo. Tener ese estilo de liderazgo tipo jefe antiguo por autoridad no es efectivo. Puede ser más fácil en el corto plazo, pero no en el largo plazo.

¿Cuál ha sido el consejo más valioso que le han dado en su carrera profesional?

Ser auténtica. Eso me lo dijo hace muchos años una líder que tuve y lo he seguido. Nos frenamos mucho en ser nosotros mismos, porque creemos que la cultura organizacional lo require. Uno tiene que refinar algunas cosas, pero esa autenticidad fue un muy buen consejo que me dieron, lo he experimentado y creo que sí me ha servido mucho. Ahora hay gente que me dice que les gusta que yo soy auténtica, que soy una colombiana sentada en Colombia con un rol regional y global, pero sigo siendo como soy.

¿Le recomendaría mantener la autenticidad a una persona de una generación como la de su hija?

Yo creo que uno tiene que trabajarse mucho. Tiene que conocerse y saber cuáles son los valores que tiene como persona. La autenticidad también implica que esos valores se alineen con la organización en la cual uno está. Qué maravilla cuando eso sucede, porque es como el match ideal. Siempre digo que nosotros somos, por encima de cualquier cosa, seres humanos y como tal nos tenemos que poner primero en cualquier organización. Eso requiere que tengamos un conocimiento de esos valores, de quiénes somos. Y después, hacer un ejercicio juicioso de validación: estos son los valores que tengo, ahora qué no estoy dispuesto a sacrificar ni a cambiar porque son míos. Después vendrán otras recomendaciones sobre cómo crecer o hacer carrera, pero eso es para mí el primer paso.