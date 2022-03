Cómo acercarse al dolor y otras lecciones de Sudáfrica

La Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica fue presidida por Desmond Tutu, quien quien estableció como lema : "Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón". Foto: TREVOR SAMSON

La última vez que entré a la Comisión de la Verdad, en el centro de Bogotá, había una frase de Alfredo Molano, de su libro Desterrados: crónicas del desarraigo: “Para nosotros podría ser mejor que no supieran nuestra historia, pero si no contamos ni hablamos, todos nuestros muertos van a quedar muertos para siempre. Nosotros podemos enterrarlos, no olvidarlos”, decía. Esta comisión no es la primera en su especie. Como ella, ha habido varias en las historias de la posguerra en el mundo y, quizás, si se miran de cerca, algunas de las lecciones aprendidas en otros países podrían aplicarse al caso colombiano.

De acuerdo con Alexandra Barahona de Brito, las comisiones de la verdad han sido valoradas como “partes de ‘proyectos fundacionales’ que marcan una ruptura simbólica y moral con un oscuro pasado [...] son oportunidades para la creación de símbolos que pueden unir a una comunidad, proporcionar un marco para explorar el significado de la violencia y ayudar a construir un proyecto para el futuro”. En ese sentido, las comisiones de la verdad servirían como herramienta para la reconciliación en un escenario de posconflicto.