Literatura de fantasía hecha en Colombia

Juan C. Gaor, autor colombiano, comenta que leer fantasía fue su forma de escapar de los escenarios hostiles que vivió en la época del colegio.

Hace poco la autora mexicana Mariana Palova, reconocida en toda América Latina por su saga «La nación de las bestias», lanzó un tuit que generó una interesante conversación sobre la poca o nula visibilidad que se le da a la literatura de fantasía hecha en el continente.

A propósito del tema, se abre una ventana con miras a lo que se está haciendo en Colombia, un país sin una tradición fuerte en la materia, pero que poco a poco ve cómo en las estanterías de sus librerías se cuelan historias de este tipo, por las que escritores nacionales están apostando.

Ese es el caso del antioqueño Juan C. Gaor, quien comenta que leer fantasía fue su forma de escapar de los escenarios hostiles que vivió en la época del colegio, lo cual terminó siendo también el detonante para asumir el reto de escribir «Invasión», el tomo inicial de la saga de fantasía oscura «La última rebelión», historia que sigue las vivencias de un estudiante universitario perseguido por pesadillas con ángeles caídos y manifestaciones sobrenaturales que terminarán haciéndolo partícipe de una guerra milenaria por el destino de la humanidad.

Por su parte, P.C. Cuellar, autora de la trilogía de fantasía y romance «Meridia», resalta en su sitio web que el interés por construir aventuras de este tipo nació de los viajes que le permitieron conocer distintas culturas y que despertaron en ella el amor por los libros y los videojuegos, además de la pasión por contar las travesías que diferentes personajes que fueron tomándose su cabeza estaban viviendo.

Así como esta vallecaucana, su coterráneo Nicolás Guevara se sentó un día frente al papel para dar rienda suelta a «El arca del Zodiaco», una saga de fantasía en la que la paz de las doce constelaciones se quiebra cuando Cáncer decide que el control de todo debería estar bajo su yugo. “Yo escribo estas historias porque el mundo tiende a ser demasiado crudo y necesita una transformación, así sea en un rinconcito de tinta y papel donde todo pueda pasar”, confiesa el autor de esta tetralogía llena de acción, magia y batallas épicas.

La bogotana M.P. Toro, quien en 2012 publicó «Taeb y los siete reinos», su primera novela y el inicio de una trilogía que concluirá este año, ha forjado una carrera muy juiciosa en el género, escribiendo con un enfoque en el público que está haciendo la transición de la niñez a la adolescencia. Toro resalta que escribir y leer fantasía es para ella una forma increíble de conectar con la magia que hay alrededor y descubrir nuevas realidades como las que visita Angela, la protagonista de su serie de libros «Soñadora de mundos», en los viajes que emprende para entender su origen y su lugar en el universo.

«Sombra de la muerte» de la cundinamarquesa Annie Arbeláez, una autora forjada desde el ejercicio independiente, es una historia pensada para los amantes de las brujas, como lo es su protagonista, una chica sobre la que recae un hechizo que hace que todo mundo la rechace, hasta que conoce a Noche, un ser solitario con el que surgirá algo que los cambiará por completo.

Y desde ese mismo espacio de resistencia proviene el escritor pastuso Juan David Bastidas Pantoja, autor de la saga de fantasía épica «La tierra de las cordilleras», la cual narra la ruptura de la calma en todos los reinos, lo que llevará a hombres, elfos, enanos y centauros a mantener más vivas que nunca sus alianzas para enfrentar la amenaza que se cierne sobre sus territorios.

Otro ejemplo más viene con «Fraguas de tormenta», la primera parte de la saga fantástica «Crónicas del Herrero» y también la primera novela del escritor bogotano Juan Diego Zabala, magister en Escritura Creativa. Esta obra sigue la ruta de Zolken y Zilkit por evitar una guerra por el poder que termine derramando la sangre de los seres humanos, para lo cual deberán seguir una serie de mandamientos divinos dictados por el dios Kumanoa.

Si se habla de este género en Colombia, hay que mencionar a María Fernanda Medrano, autora junto a J.A. Estrada de la saga de fantasía «Las profecías de Alcania», una de las principales entusiastas de este tipo de historias hechas en nuestro país. Calixta, su editorial, es la casa de varias obras que transcurren en tierras encantadas, que están marcadas por la magia y que desvirtúan el juicio que muchas personas hacen de que aquí no se escriben novelas de ese corte.

Cuando tengan ganas de leer una obra fantástica, no olviden que no todas vienen de Estados Unidos o Europa, sino que en África, Asia y América Latina también hay producción literaria al respecto, y que historias como las que se mencionan en esta nota (que no cubre la totalidad de la oferta en el género) son solo algunos ejemplos de lo que se está trabajando en nuestro país.