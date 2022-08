Constantino Kavafis y el sustento de la poesía

Constantino Kavafis, poeta griego que es recordado, entre otros poemas, por "Ítaca". Foto: Archivo Particular

“Y si no consigues hacer tu vida como quieres / intenta por lo menos esto / en cuanto puedas: no vayas a ensuciarla / al frecuente contacto de la gente, / con charlas y negocios por doquiera. No vayas a ensuciarla con llevarla, / con volverla a menudo y exponerla / a la vulgar locura cotidiana / de tanta relación y compañía / para que se convierta en una extraña intrusa”, dice el poema En cuanto puedas.

