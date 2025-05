Consuelo Gaitán: “No me concibo sin libros”

Consuelo Gaitán ha sido directora de la Biblioteca Nacional y de BibloRed. Foto: Cortesía: Consuelo Gaitán

¿Qué recuerda del primer día que Ficciones abrió sus puertas? ¿Qué sintió?

Fue una gran alegría saber que podría seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida: transmitir la pasión por los libros y crear un espacio de conversación y encuentro alrededor de la literatura. Tenía muchas expectativas, porque aquí hay una ilusión real. En Colombia, poco a poco, la lectura ha ido creciendo y tengo la convicción de que hay que seguir creando espacios, tanto desde lo público como desde lo privado.

¿Qué cosas han cambiado en Ficciones desde ese primer día?

Hemos aprendido muchísimo de la gente. Hay una pluralidad de lectores que nos han hecho ampliar nuestra oferta. Empezamos con un catálogo relativamente bueno, pero fuimos incorporando muchísimas editoriales y autores que, por diversas razones, no habíamos tenido presentes. La librería fue creciendo. Abrimos con unos 5.000 libros y ya vamos en 12.000, con la expectativa de seguir aumentando. La idea es poder responder a esa diversidad. Sabemos que no podemos abarcarlo todo, porque la producción editorial es enorme, pero es maravilloso que haya espacio para incluir nuevas voces, no solo las consagradas. Las múltiples ópticas que puede contener una librería son espectaculares.

Hablemos de los retos y obstáculos que ha tenido que encarar...

El reto es que uno quisiera tener mucho más tiempo para leer y poder dialogar con la gran cantidad de libros y autores valiosos que llegan. Pero la capacidad de lectura no siempre alcanza, y el tiempo, sin duda, juega en contra. Esta librería cuenta con magníficos libreros que, además de ser lectores, no están aquí simplemente para vender libros, sino para conversar, para generar una interrelación entre el lector y el autor, entre el lector y las propuestas editoriales. Entonces, los retos también están en la curaduría, que es clave para mantener ese diálogo. Otro gran desafío es darnos a conocer. No es fácil incidir en la conversación pública, tener acceso a pautas o gestionar redes sociales de forma efectiva.

¿Y acercar a los lectores, en un país en el que se dice que no se lee, no ha sido un reto? ¿O ve con otros ojos la relación de los colombianos con los libros?

Cuando alguien se acerca queriendo hacer un club de lectura sobre fantasía, de terror juvenil o futurista, te das cuenta de que hay muchísimas personas leyendo. Hay comunidades enteras alrededor de sagas juveniles, de distintos géneros, y eso debe contarse dentro del espectro del crecimiento lector. No digo que estemos satisfechos, pero sí hay más personas incorporando la lectura a su vida cotidiana, y las bibliotecas han sido claves en eso. Además, durante la pandemia aumentó el interés por el libro físico. Las bibliotecas prestaban libros a domicilio, las librerías hacían envíos, y eso reactivó muchísimo el vínculo con el libro impreso. La gente volvió la mirada a los libros que tenía en casa.

¿Qué debe tener en cuenta un lector para encontrarse un libro? ¿Debe prepararse de alguna forma?

Antes se decía, casi como un mandato, que cada lector encontraba su libro. Ahora, yo diría que el canon personal de cada lector incluye al menos 15 o 20 libros con los que puede emocionarse, transformarse o que le sirven para un momento particular de su vida. Por eso es tan importante sostener una buena relación con el librero. Las librerías no solo deben existir como puntos de venta, sino también como espacios donde haya libreros capaces de orientar, de acotar opciones y acompañar al lector. Aquí, por ejemplo, hay personas que vienen por un solo libro y salen con seis, porque encuentran lecturas que realmente pueden transformarlas. Hay otros que no necesitan que uno les diga nada. Pero la pregunta clave es: ¿cómo hacer para que ese lector que llega buscando algo salga con la certeza de haberlo encontrado? Aquí, el que entra no sale con las manos vacías.

Es evidente que para usted los libros no solo son objetos que se posan en un estante...

No me concibo sin libros. Es la única pasión constante que he tenido en mi vida y lo único que nunca me ha abandonado.

¿Y cómo han influido los libros en la manera en que usted ve y siente el mundo?

He llegado a entender mejor las relaciones y las emociones gracias a la lectura. Por ejemplo, me gusta mucho la novela policiaca, y he usado métodos aprendidos en esos libros para descubrir a personas que estaban haciendo trampas o cometiendo robos. Aplicar el pensamiento analógico y la lógica investigativa de esas historias me ha servido en la vida real. También, en ciertos momentos, la lectura me ha enseñado a ser más prudente. Uno lee situaciones en los libros que te invitan a la reflexión, a tomar distancia y a actuar con más coherencia. Asimismo, me ha ayudado a desarrollar la paciencia; no puedes leer un libro con afán. Novios, eso es lo único que no he conseguido debido a los libros.

¿Qué sueña para Ficciones?

Que haya más apropiación por parte de las personas. Este es un espacio para estar, para recorrer, para dialogar, para descubrir. Que vengan más personas con ganas de pasar un rato aquí, porque este lugar puede generar algo en ellas. Cuando uno llega a casa con tres libros, eso es una maravilla. Pero tampoco pasa nada si no los compran. Lo importante es que exista la posibilidad de encontrarnos. Ojalá la gente se apropiara de esos espacios y de esas conversaciones que no se darían de otra forma.