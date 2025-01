De las muñecas a los salones: el viaje de una estilista

Gloria Herrera ha trabajado en diferentes salones de belleza en Medellín. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cómo descubrió su gusto por la peluquería y cuándo supo que quería dedicarse a esto?

La descubrí a los 10 años. Desde que nací quise ser estilista. A los 10 empecé a estudiar peluquería y a los 12 comencé a trabajarla. Era lo que quería hacer y me acuerdo de que peinaba a mis muñecas y a mis amigas, eso me encantaba, y así supe hacia dónde iba a ir. De hecho, me salí de primero de bachillerato, estudié primero peluquería y luego, cuando estaba trabajando, validé el bachillerato.

¿Qué es lo más importante de transformar el estilo de una persona con un corte o un tinte?

Que la clienta quede satisfecha y que uno también sienta que hizo algo bonito, eso es lo más importante.

¿Cómo eran sus clases para aprender a ser estilista?

Estudiaba cuatro días a la semana, de 12 a 6 de la tarde, dos días eran de teoría y los otros de pura práctica.

¿Qué tendencia actual de la peluquería es la que más le gusta?

En este momento el contorno de los cabellos largos, que son las mechas en el pelo largo en la parte de adelante y en las puntas. Es un trabajo que le queda muy bonito a todas las mujeres de todas las edades.

¿Y hay alguna que evite?

Los tonos negros no me gustan mucho, y aplicarlos no es mi cosa favorita, porque creo que solo se les ven bonitos a las más jóvenes.

¿Para usted qué significa que alguien deposite su confianza para realizar un cambio en el cabello, algo que puede llegar a ser muy personal?

Para mí significa que mi clienta depositó toda su confianza en mí porque cree que voy a hacer algo bueno por ella, que la voy a poner bonita y que se va a sentir bien cuando acabe.

¿Cómo construye esa confianza con sus clientas?

Lo primero y más importante es que uno tiene que haber estudiado asesoría de imagen. Uno mira primero al cliente y sabe lo que le queda bien. Así saben que uno tiene los conocimientos necesarios para hacer este trabajo.

¿Cómo se mantiene actualizada?

Por las empresas de cosméticos. Cada seis meses mandan una actualización para que uno conozca lo que se está usando en ese momento. Lo mandan a uno a un seminario, y ahí es donde uno ve todo lo nuevo.

¿Cuál es el reto más grande al que se ha enfrentado en su carrera?

Como peluquera, diría que son las keratinas. Es un trabajo muy bonito y lo hago porque me gusta, pero es un reto muy grande porque no todos los cabellos van a quedar bien con ese proceso y no a todos les queda bien el cabello liso. La gente cree que la keratina es un tratamiento, pero es un químico. Si uno no sabe manejar el cabello con él puesto, se va a deteriorar. Es un desafío que el producto quede lindo, pero depende de lo que uno aplique.

¿Cuál es su parte favorita de la peluquería?

La colorimetría. Me encanta trabajar en esto porque la mezcla de colores da unos tonos muy hermosos y es muy significativo trabajar esa parte.

¿Cómo sabe cómo se verá el tono en su clienta?

Uno aprende y se especializa en colorimetría para saber qué colores mezclar para cada clienta. Me fijo mucho en cómo son las personas a las que atiendo, cómo es su cabello, si tienen canas o no y el color de la piel. No a todos les van a quedar bien los mismos tonos, y eso es lo que a mí me parece más interesante. Por ejemplo, a una persona que tiene canas se le pueden disimular con un tinte o a una persona que no las tiene se le puede hacer una mecha espectacular o un balayage.

¿Qué le recomendaría a alguien que tiene miedo de hacerse un cambio radical en su estilo?

Que se lance, hay que cambiar y renovar de acuerdo con la personalidad o con la moda, si a uno no lo incomoda y no se va a sentir mal. También si uno confía en que el estilista lo va a hacer bien y que uno va a quedar bonito, le diría que se lance a cambiar por su bien.

¿Cuál cree que es el papel que cumple la peluquería en la construcción de la imagen de una persona?

Es importantísima, porque todos tenemos una identidad diferente y hay cortes o estilos con los que cada persona se identifica. La imagen de una persona es de suma importancia para mí, como peluquera, y en cualquier trabajo es muy relevante. Por ejemplo, si uno va con el pelo recogido a una entrevista, sin haberle dado forma ni un estilo, no se va a ver bien ni ahí ni en una fiesta o coctel. El estilista es muy importante porque puede asesorar a los clientes y saber cómo hacerlos lucir bien para cada ocasión.

¿Cuáles son los errores más comunes que ve en su día a día?

Malos tintes o cortes, a veces cabellos manchados o acabados. No es necesariamente culpa de los estilistas, como muchas veces se cree, sino que las personas pueden que económicamente no tengan cómo ir a una peluquería. Ese es el tipo de errores que uno también arregla.

En este momento hay muchos tutoriales en internet sobre cortes o tintes, ¿qué piensa sobre ellos?

No estoy de acuerdo con eso, porque casi siempre no sale bien. Pueden dañar el cabello, quemarlo... y luego van donde uno a que les arregle algo que ya no tiene arreglo.