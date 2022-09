El amor como elemento estético en la obra “El amor en los tiempos del cólera”

"El amor en los tiempos del cólera", libro escrito por Gabriel García Márquez, cuenta la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza. Foto: Bukz, librería colombiana

Siempre vuelvo a esa página en la que Gabriel García Márquez escribió en El amor en los tiempos del cólera: “Florentino Ariza, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante después de que Fermina Daza lo rechazó sin apelación después de unos amores largos y contrariados, y habían transcurrido desde entonces cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días. No había tenido que llevar la cuenta del olvido haciendo una raya diaria en los muros de un calabozo, porque no había pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella”.

Puede leer: “Otra historia del arte es posible y necesaria”: Miguel Ángel Cajigal