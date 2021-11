El creador de un bosque de hadas y duendes a 40 minutos de Cali

En 2013 y en medio de una crisis económica terrible, Tomás Muñoz tuvo una revelación. Cerró los ojos y empezó a repetir todas las oraciones que de niño había aprendido. Nubia Gómez, su esposa, se había quedado sin empleo y su sueldo de profesor no era suficiente para mantener el hogar y pagar las deudas.

“Mientras rezaba todas las oraciones que mi madre me había enseñado cerré los ojos no vi absolutamente a nadie. Yo pensaba que iba a ver al señor con bata blanca, de ojos azules y mechas largas que me dijera, ‘Tomas, vea este es el camino del éxito’, pero no vi nada, en cambio vi al Gato con Botas”.