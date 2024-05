La profe Mónica: “Nunca culpé a un estudiante por su falta de rendimiento”

Mónica Higuera es licenciada en literatura castellana y comunicación. Foto: Danna Hernández

Háblenos del lugar en el que nació y de su recorrido profesional...

Nací en Bucaramanga y soy la menor de 10 hijos. A los cuatro años de edad mi familia se mudó al municipio de Zapatoca. En ese lugar estudié mi primaria, mi bachillerato y me casé. Es por eso que me siento Zapatoca de corazón. Más adelante, mi esposo y yo dirigimos un noticiero local en formato VHS durante una época de transición hacia el Betamax. Cuando nos regresamos a Bucaramanga, a pesar de no tener un título en producción de radio y televisión, dirigí ese departamento en una universidad y más adelante fundé clubes de cine, radio y fotografía.

¿Qué reflexiona volviendo atrás?

Esta trayectoria y aprendizaje han sido inmensamente valiosos para mí. Cada momento, cada error, cada acierto, ha contribuido a formar la persona que soy hoy. Creo firmemente en la transformación constante del ser humano a través de las experiencias vividas. Siempre me ha encantado la producción audiovisual y eso fue lo que quise transmitir a mis estudiantes.

Háblenos de su experiencia docente ¿Cuál ha sido su enfoque como profesora?

Trabajé en un colegio en una zona vulnerable de Bucaramanga, donde los estudiantes, los padres de familia y la comunidad misma pudieron representar muchos desafíos. Sin embargo, yo adopté un enfoque distinto. Para mí fue crucial ver a los estudiantes como seres humanos iguales, sin juzgar su valor como personas, sino evaluando su rendimiento académico y estableciendo metas claras.

¿Cómo afrontaba los desafíos como docente?

Nunca culpé a un estudiante por su falta de rendimiento ni critiqué a los padres de familia. En lugar de eso, busqué soluciones constructivas y ofrecí apoyo para que los estudiantes pudieran mejorar. En el aula me sentí en mi elemento. Si bien el trabajo de profesor puede ser pesado y, a veces, desafiante, creo que encontrar las estrategias adecuadas puede hacerlo más llevadero. Es importante trabajar en uno mismo para establecer una buena relación con la comunidad y enfocarse en el objetivo principal: facilitar el aprendizaje de los estudiantes en áreas como lengua castellana, comunicación, ortografía y gramática.

Usted siempre se ve muy feliz, pero ¿qué la pone triste?

Es inevitable que ciertas situaciones me entristezcan profundamente y no puedo ignorarlas. Por ejemplo, el maltrato animal es algo que afecta mi día y me llena de tristeza. Hay una fundación aquí en Bucaramanga llamada Refugio amor de cuatro patas, liderada por Slendy Gómez, que rescata y rehabilita perritos y gatitos callejeros. Cuando necesitan ayuda para operar a uno de los animales, yo siempre estoy dispuesta a colaborar.

¿En qué cree?

Yo creo firmemente en transmitir un mensaje de amor, alegría y esperanza a través de mi trabajo. Me entristece ver cómo a veces los niños son maltratados o castigados por no cumplir con las expectativas académicas. Por eso, cuando me preguntan, comparto mi experiencia sobre cómo logré que mis estudiantes aprendieran de manera positiva, a pesar de las adversidades que enfrentaban en sus vidas. Creo que es importante mantenernos conectados con nuestra humanidad y ayudar a los demás. Por eso, utilizo mi plataforma como medio para crear conciencia, organizar campañas y ofrecer ayuda a quienes lo necesitan. Esto es algo que intento hacer todos los días.

¿Qué le gusta leer o qué está leyendo?

Mis lecturas son principalmente académicas, enfocadas en comprender el funcionamiento del ser humano y la importancia de gestionar adecuadamente las emociones. Además, disfruto explorar nuevas técnicas de redacción y leer obras literarias que me impacten personalmente. A diario, consulto la Real Academia para estar al tanto de las novedades lingüísticas y mantenerme actualizado en mi trabajo.

Usted es una profesora que está cerrando brechas y una de las primeras en hacer lo que hace…

Es realmente sorprendente ver cuántos creadores de contenido educativo han estado trabajando incansablemente durante años. Para mí es una gran satisfacción ver cómo están ganando reconocimiento y éxito. Me alegra saber que estoy abriendo camino para otros. Me llena de felicidad.

¿Cómo se enfrenta a la fama?

Creo que todo depende de cómo uno maneje las situaciones que surgen a diario. Personalmente, tiendo a enfrentarlas con inocencia y aceptación. Por ejemplo, una vez una mujer me contactó para hacer un live en Instagram y resultó ser una periodista de Caracol Noticias. Yo ni siquiera lo sabía. Solo quiero mantener la autenticidad y la cercanía con la gente. Me encanta encontrarme con las personas y tener conversaciones con ellos. Respecto a la fama, creo que es importante no dejar que afecte el ego, así es como me mantengo fiel a mí misma.

¿Cómo se guarda en su esencia y no se pierde en el personaje de la “profe Mónica”?

La escritura, la lectura y la oralidad son aspectos que planeo mantener siempre. Pero la Mónica de siempre, la que disfruta cantar, brincar, saltar y hacer bromas, esa parte de mí nunca cambiará. Me sentiría apenada si un día fuera diferente. Aunque he estado en varios medios de comunicación y algunas personas se me acercan, el número no es abrumador. No puedo predecir qué pasará en el futuro, pero mi deseo es mantener mi esencia.