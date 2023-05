Lucía Donadío: “La escritura es una manera de tramitar obsesiones”

Lucía Donadío, escritora y editora de Sílaba. / Regina Sepúlveda

Pareciera que la voz de Lucía Donadío cargara con el canto de los alabaos. Sus ojos se debaten entre la nostalgia y el carisma. No hay persona que no pase a saludarla, abrazarla y tratarla con un cariño que parece siempre corresponder al que ella les ofrece a sus allegados, como si su bondad fuera tan grande que el buen trato de los demás no fuera una respuesta genuina a un sentimiento, sino siempre una intención de que esas muestras de afecto sean recíprocas a lo que ella expresa hacia los demás.