Los efectos de la opinión estudiantil en Colombia

Santiago Orozco es estudiante de la Universidad de los Andes. Foto: Alejandro Orozco

¿De qué se trata el trabajo que se presenta en la revista “Vía Pública”?

Vía Pública es un medio cuyo propósito fundamental es dar a conocer el pensamiento de los estudiantes universitarios del país, sin restricción de ninguna ideología. Nuestro objetivo es que los estudiantes, que siempre han representado históricamente el papel de renovación del pensamiento dentro de sus sociedades, puedan expresarse frente a los acontecimientos políticos y sociales que se dan en el país y en el mundo.

¿Cuándo nació “Vía Pública”?

La primera edición la publicamos el pasado lunes 15 de abril, llevamos trabajando en ella durante todo este semestre. La próxima se presentará el 15 de mayo. Se trata de una revista de publicación mensual.

¿Qué fuerzas se mueven para crear una revista como esta?

Pues estamos viendo hoy en día, por ejemplo, la agitación estudiantil y la fuerza de opinión de los estudiantes, en ejemplos como la elección del rector en la Universidad Nacional o lo que está sucediendo con la Universidad del Rosario. Ahí nos damos cuenta de que la fuerza estudiantil es enorme y que necesita un medio de comunicación para poder expresar sus opiniones. También lo pudimos ver con las elecciones pasadas a la Presidencia y a las elecciones regionales: el porcentaje de votos juveniles fue grandísimo.

¿Quiénes participan en la revista?

Para la primera edición, junto con un grupo de compañeros de varias universidades, seleccionamos a distintos estudiantes para que participaran. En esta oportunidad contamos con estudiantes de las universidades Javeriana, del Rosario, Externado y los Andes.

¿Por qué decidió estudiar derecho y ciencia política?

Porque desde hace varios años tengo muy definido que en un futuro quiero contribuir al desarrollo del país desde la política y desde el periodismo. Por la influencia de mi papá, y de ciertas lecturas, desde muy joven me he visto inclinado a esas dos áreas.

¿Cómo se desarrolla cada proyecto?

Lo más importante es ser muy rigurosos en el proceso de selección de los artículos. Eso nos da credibilidad. Y ese proceso de selección se divide en dos partes. Primera, nos aseguramos de que los artículos estén bien escritos. Y segunda, es importante ser rigurosos en la investigación y en los argumentos. Nosotros no seguimos una ideología, sino que aceptamos todas las posturas siempre y cuando estén fundamentadas.

¿Por qué decidió crear un espacio para las voces jóvenes y por qué que se convirtiera en una revista?

Siento que tradicionalmente los jóvenes que deciden expresarse políticamente lo hacen más a través de las marchas. Y es una forma de expresión popular válida, pero también hay otra, que me parece a mí que es más argumentada: la escritura permite desarrollar mejor los argumentos.

¿Cómo ve el futuro de “Vía Pública”?

Mi sueño es que, con el tiempo, más gente pueda expresarse en allí.

¿Cuál es su opinión de la política de este país?

Así como Colombia tiene unos problemas gigantescos, históricos, como el narcotráfico, la corrupción y, sobre todo, la violencia, también tiene unas oportunidades que no ha explorado en materia social y económica, que los políticos no han sabido o no han querido aprovechar.