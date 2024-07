“Aleida surgió de la necesidad de abordar temas que eran tabú”

Vladdo lleva 38 años dedicado a crear propuestas narrativas en medios como la radio, la televisión y la caricatura. Foto: Teatro Cafam

Usted se ha desempeñado en distintas labores. Actualmente, ¿a qué se dedica?

Actualmente me desempeño en varios frentes. Todos los días trabajo en un programa de radio de 6 a 10 de la mañana en Radio Red, donde conducimos un magazín informativo. Nuestro enfoque es comentar la actualidad de manera objetiva, sin activismo ni intención de derribar o generar polémicas, sino más bien ayudar a la gente a comprender lo que sucede en Colombia y en el extranjero. Además, soy el autor de una caricatura semanal llamada Aleida en el periódico El Tiempo y escribo una columna semanal también en dicho periódico, publicada los miércoles. Desde hace varios años, también dibujo semanalmente para Deutsche Welle en español. Ahora estoy muy entusiasmado con un nuevo proyecto teatral de mi personaje, que lleva casi tres décadas siendo publicado en la prensa. Esta será nuestra segunda incursión en el teatro, junto a la actriz Paula Estrada, quien ha interpretado este personaje.

¿Cómo comenzó a incursionar en el teatro?

La exposición de Aleida en otros formatos como el teatro ha sido una idea que siempre he tenido presente y que finalmente se materializó. Aleida no solo habla de política, sino también de temas universales como la vida, el amor, el sexo, las relaciones y las vicisitudes que enfrentamos todos. Es un personaje que ha resonado con el público, permitiéndole identificarse con situaciones comunes de la vida.

¿Qué planes tiene para esta propuesta?

Bueno, está el lanzamiento del libro Guía de separAcción de Aleida, el 26 de julio, en el Teatro Cafam de La Floresta. Este libro, con prólogo de Florence Thomas, explora temas de relaciones de pareja y cuándo es apropiado dejar ir. Además, habrá una exposición gratuita de dibujos de Aleida en el lobby del teatro como antesala a la obra teatral del 19 al 21 de julio, dirigida por Jorge Hugo Marín y protagonizada por Paula Estrada.

¿Qué recuerda del nacimiento de Aleida?

Aleida nació hace casi tres décadas y su creación comenzó cuando vivía en Guayaquil (Ecuador). Los primeros bocetos del personaje que conocemos hoy fueron gestados en ese tiempo. Desde el inicio, Aleida ha experimentado evoluciones en su aspecto físico y visual, pero su esencia conceptual se ha mantenido. La inspiración para crear a Aleida surgió de la necesidad de abordar temas que en aquel entonces eran tabú en los medios. Hace 27 años, Aleida fue pionera al hablar abiertamente sobre temas como el sexo, el orgasmo, la autonomía de las mujeres y la infidelidad, entre otros. Su objetivo siempre fue promover el empoderamiento femenino y la inclusividad en un contexto donde las mujeres aún no tenían la visibilidad ni la voz que tienen hoy en día.

Desde ese entonces, ¿cómo se ha transformado su forma de crear en términos de herramientas?

Mi proceso de adaptación y transformación ha sido constante, especialmente con la evolución de los medios, desde el papel hasta lo digital. Aunque sigo haciendo bocetos en papel, también trabajo con el iPad y diversas herramientas de dibujo en tinta. Me gusta experimentar con diferentes materiales, texturas y recursos técnicos para enriquecer la vida visual de mis personajes, incluyendo a Aleida. Esta transformación gráfica y técnica me ha permitido explorar nuevos estilos y atmósferas, buscando siempre que Aleida sea visualmente atractiva y estéticamente distintiva para los lectores. Desde hace poco, he explorado un estilo más reminiscente del cómic clásico de los años 70 y 80, incorporando elementos de artes gráficas de esa época para crear una sensación vintage y nostálgica. Mi proceso es como un laboratorio continuo de experimentación.

¿Cuáles son los referentes que han aportado a la construcción de su propuesta estética?

Cuando comencé a crear a Aleida, buscaba un estilo de dibujo que fuera fácil de reproducir repetidamente. Al principio, su diseño era bastante sintetizado y sobrio, pero con el tiempo he ido añadiendo más detalles y buscando ajustes que puedan potenciar su expresividad. Ahora, estoy explorando cómo puedo hacer que Aleida sea menos figurativa y esté en línea con un estilo cómic más pop, buscando darle un mayor impacto visual. Siempre he encontrado que las frases acompañadas de un dibujo identificable y cercano son una fortaleza de Aleida. Sin embargo, me gusta la idea de experimentar con un enfoque más plástico e impactante, posiblemente inspirado en el arte visual de las décadas de los 80.

¿De qué manera ha influenciado el periodismo con su labor artística?

Mi trayectoria profesional en los medios, que comenzó hace 38 años, ha estado marcada por el análisis y la opinión. He utilizado diversas herramientas a lo largo de los años: el lápiz y el dibujo, la tinta, la escritura, la televisión y ahora la radio. Para mí, es importante aprovechar estas herramientas sin limitarme a una sola, dependiendo del mensaje que quiero transmitir. La combinación del periodismo, la caricatura y lo cómico en mi obra ha sido una integración natural. Cada medio tiene sus propias características y efectividad. Por ejemplo, hay temas que requieren reflexión y profundidad, ideales para una columna escrita. Otros pueden ser más curiosos o absurdos, adecuados para la espontaneidad y el impacto del radio. El dibujo, por su parte, puede capturar momentos instantáneos y visuales de manera poderosa.

¿Cuáles caricaturistas le gustan?

Recomendaría Corto Maltés, de Hugo Pratt. Es una historieta argentina muy célebre por su manejo visual, el trazo fuerte y los colores vibrantes. Por otro lado, Jean Giraud, conocido como Moebius, es otro referente impresionante. Su trabajo abarca desde la ciencia ficción hasta lo distópico, con una línea muy característica y estilizada. Entre los caricaturistas latinoamericanos, Quino, Fontanarrosa y el argentino Sábat, cada uno con un estilo que mezcla humor y crítica social. Rogelio Naranjo, de México, también es un caricaturista que vale la pena explorar. Además, Ángel Boligán, un cubano-mexicano que ofrece caricaturas con una línea que aborda temas importantes de manera visualmente impactante. También, el caricaturista español El Roto (Andrés Rábago) es reconocido por su estilo sobrio y sintético, con mensajes profundos y reflexivos que invitan a la contemplación.