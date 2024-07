“Como profesión, la política deja muchos moretones”: Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas fue ministro de Hacienda entre 2012 y 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Foto: Cortesía Mauricio Cárdenas

Sabemos los datos de su trayectoria, pero en sus palabras, ¿cómo describiría su camino profesional?

Soy un economista que estudió en la Universidad de los Andes y dedicó su vida a esa profesión desde dos ángulos: el público y el académico. Desde lo público he trabajado con gobiernos, como en las administraciones de César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. En total, he acumulado 10 años de experiencia siendo parte de gabinetes. La otra parte de mi vida es la académica (investigación y docencia). A eso es a lo que me dedico en este momento. Actualmente, dirijo una maestría en la administración pública con énfasis en liderazgo global en la Universidad de Columbia.

¿Qué motivó su interés por estos temas?

Creo que la motivación siempre fue muy política debido a los problemas sociales. Nunca me interesó acumular recursos, ingresos y éxito económico. Eso lo tuve muy marcado en el colegio, que me comprometió mucho con el tema de lo público. Después encontré la economía como el vehículo ideal: siempre me ha gustado la parte cuantitativa, las cifras, lo concreto y lo práctico. Esto me cautivó completamente de esa profesión y considero que es un excelente andamiaje porque da todas las herramientas para poder ser efectivo en este campo. Lo público y lo político siempre han sido el principal motor, y por eso me he dedicado a entrelazar ambas cosas.

¿Qué enseñanzas le ha dejado su trabajo para su vida personal?

A través de mi trayectoria he podido entender qué es lo que realmente me interesa, es decir, el trabajo por lo político y lo público. Además, en varios años de trabajo van quedando diferentes reflexiones y logros de los que me siento orgulloso. Se me viene a la cabeza el programa Familias en Acción, cuando se puso en marcha en 1999. Es algo de lo que el país, 20 años después, sigue beneficiándose. Este tipo de metas tangibles y concretas son supremamente gratificantes para mi forma de ser, mi mentalidad y mi espíritu.

Al trabajar en la esfera pública ha estado sujeto a la visibilidad y las críticas. ¿Cómo se ha enfrentado a esto? ¿Qué retos ha tenido?

Este es un trabajo que no está exento de problemas. Siempre suscita controversia y polémica, uno tiene que estar muy en paz con ese elemento. El trabajo de un servidor público nunca va a ser interactuar con un comité de aplausos. La controversia, el debate y la polémica son parte de la política. Creo que para tenerle el gusto a este campo, en el que me muevo, uno tiene que dormir tranquilo a pesar de las críticas. Uno simplemente lo debe entender como parte de lo que es el ejercicio de esa profesión, pues es una que deja muchos moretones.

Desde lo académico, ¿cómo ve los desafíos económicos actuales en Colombia?

Estamos desaprovechando un momento histórico. Colombia tiene todas las oportunidades para que le estuviera yendo muy bien, porque desde aquí se pueden ayudar a resolver muchos de los problemas que enfrenta el mundo en materia de cambio climático, la escasez de alimentos y la transición energética. Colombia podría aprovechar que actualmente se le está dando un freno al tema de la globalización y se está buscando más comercio entre aliados o amigos, y nuestro país tiene muchos, porque no es una amenaza para nadie. Mi lectura es que nos estamos mirando el ombligo y reformando cosas en las que ya habíamos llegado a un consenso, donde había una especie de matrimonio entre lo público y lo privado.

¿Qué le gusta leer?

Tengo que dividir mi tiempo de lectura con el trabajo académico, porque hay que estar al día para poder enseñar. Hay que producir y escribir, pero para eso hay que leer mucho. En lo que estoy más interesado en este momento es en la agenda donde se juntan los temas económicos de desarrollo y los temas de cambio climático. Es decir, cómo la acción climática se debe convertir en posibilidades de desarrollo económico. Ese es el tema que forma parte de mi investigación para escribir comentarios editoriales y columnas de opinión para entender e interpretar la situación actual en esta materia. Pero también leo por enriquecimiento y crecimiento personal. En este ámbito me gustan mucho las biografías, en cuanto a la no ficción, y disfruto mucho leer nuevos autores en el género de novela.

¿Qué libro le gustaría que otros conocieran?

Me he vuelto un lector constante de Timothy Snyder, un historiador de la Universidad de Yale. Él tiene un libro muy corto que en español se llama “Sobre la tiranía”, y creo que ahí uno puede entender el ascenso de los populistas que se vuelven tiranos y analizar algunos de sus rasgos. Este autor también escribió “The road to unfreedom: Russia, Europe, America”, que es una continuación del primero que mencioné, y habla sobre el camino hacia la pérdida de la libertad. Creo que ambos son temas de relevancia para Colombia.

Teniendo en cuenta sus años de experiencia, ¿qué consejo daría en cuanto a finanzas personales?

Como la política está tan incierta, no sabemos cuáles van a ser los escenarios en el mundo. Empecemos por Estados Unidos o Europa, moviéndose hacia la extrema derecha. En Colombia nadie puede estar seguro de este experimento en el que estamos con Gustavo Petro, sobre para dónde vamos y qué va a ocurrir. Estamos en un momento de volatilidad y grandes riesgos. Veo dos estrategias para esto. Por un lado, hay oportunidades muy buenas, pero para aprovecharlas se necesita tener mucha información, porque en medio de tanta volatilidad hay sectores a los que les va mal y otros donde es lo contrario. Para la gente que tiene apetito por el riesgo, estos momentos son tal vez las grandes oportunidades en sus vidas, pero para el ciudadano común estos momentos son de la máxima prudencia, de bajar el endeudamiento y el consumo desmedido.