“Enfocarse en la esencia de la música, y no en la fama”

Luis Andrés Castellanos lleva más de 20 años dedicado a la interpretación del piano. Foto: Jessica Ganser

¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvo con el piano?

El piano llegó a mi vida más por casualidad que por elección. Mi padre, que también es músico y pasó 35 años con la orquesta de Lucho Bermúdez, fue quien me introdujo al mundo de la música. Originalmente quería estudiar clarinete, pero a los 11 años me dijeron que mis manos eran demasiado pequeñas para ese instrumento. Me sugirieron probar el violín o el piano como alternativas. Empecé con el piano y me fascinó de inmediato, así que decidí quedarme con él.

Entre las múltiples posibilidades que tiene el piano como instrumento ¿cuáles le llaman la atención?

El piano es un instrumento increíblemente versátil, aunque no puede reemplazar a una orquesta completa, uno puede acompañarse a sí mismo. Personalmente, me he enfocado en las músicas clásica y romántica de los siglos XVIII y XIX. También he explorado obras del siglo XX y, más recientemente, de compositores colombianos, tanto vivos como fallecidos. Por ejemplo, estoy estudiando la música de Luis A. Calvo, que es realmente hermosa, y la de Germán Arias Pérez, un gran compositor colombiano contemporáneo. Mi principal interés sigue siendo el repertorio europeo de los siglos XVIII y XIX, aunque continúo expandiendo mi conocimiento hacia la música colombiana de los siglos XX y XXI.

¿Por qué se sigue escuchando música de varios siglos atrás?

Aunque el mundo ha cambiado mucho, las emociones humanas siguen siendo las mismas. Los grandes compositores de siglos pasados capturaron en su música una gama profunda de emociones humanas que siguen resonando con nosotros hoy. Cada persona vive y siente la música a su manera, y las interpretaciones varían de un músico a otro. La versatilidad y la flexibilidad de la música son infinitas, lo que permite que piezas de hace siglos continúen siendo relevantes. De manera similar, la música de Lucho Bermúdez y la de Luis Antonio Calvo también mantienen su vigencia y la gente aún las aprecia.

Desde su experiencia por Europa, ¿cree que existe alguna conexión musical con Colombia?

Creo que sí hay una conexión musical con Colombia y con América Latina, en general. Grandes compositores latinoamericanos han hecho contribuciones interesantes al repertorio para piano. Alberto Ginastera, Luis Antonio Calvo, Germán Darío Pérez y Manuel María Ponce son algunos ejemplos. Muchos de ellos se han inspirado en el modelo de Chopin, incorporando elementos de la música folclórica en sus composiciones para el escenario clásico. Estos compositores han logrado adaptar la música folclórica para el piano de manera que se ajuste a los estándares del concierto clásico, logrando una nutrida fusión entre lo nacional y lo académico. En este sentido, han sabido aprovechar la versatilidad del piano para expresar y preservar las tradiciones musicales de sus países mientras las presentan en un formato que se presenta en el contexto internacional.

¿Cuál ha sido su relación con la academia?

Mi relación ha sido interesante, especialmente al considerar mi formación como latinoamericano. En nuestra región, la música a menudo se desarrolla de manera más espontánea y está muy influenciada por ritmos que provienen de la herencia africana. Esta influencia es el impulso inicial para muchos músicos latinoamericanos, y yo no soy la excepción. He intentado incorporar esa influencia rítmica, presente en la música de artistas como Lucho Bermúdez, en mi interpretación de la música clásica. Esto me ha permitido explorar y comprender más a fondo ciertas obras clásicas, añadiendo una dimensión rítmica que resuena con la música latinoamericana. Creo que la música, en esencia, es una sola, y las distinciones entre música académica o seria son sólo etiquetas para clasificarla. En realidad, la influencia entre diferentes tradiciones musicales es mutua y enriquecedora.

Si tuviera que darle un consejo a una persona que está iniciando en el mundo del piano, ¿cuál sería?

Mi consejo sería que primero te enfoques en el amor por la música. Es fundamental amar lo que haces, ya que la pasión es lo que impulsa el verdadero aprendizaje y la dedicación. La disciplina y el estudio constante son igualmente importantes, así como encontrar un buen profesor que te guíe en el proceso. Recuerda que la música es un regalo que pertenece a todos, y no algo que se pueda monopolizar. Como músicos, tenemos el privilegio de compartir este don con los demás. Es importante enfocarse en la esencia de la música y no en la fama; el verdadero valor está en la conexión y en el impacto que se puede tener a través del arte.

¿Cuál es su próxima presentación?

Tendré un concierto en Colombia en noviembre. Interpretaré el Concierto para Piano No. 5 OP. 73 Emperador de Ludwig van Beethoven. Este concierto lo tocaré con la Orquesta Filarmónica de Nuestra Música. Esta presentación es un reconocimiento por haber ganado un concurso que tuvo lugar en Bogotá durante los meses de marzo y abril.