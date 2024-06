“Mátense por la corona”, el primer álbum de “La hija del rap”

J Noa obtuvo su primera nominación al Grammy Latino a los 18 años. Foto: Edgar Núñez.

¿Cómo comenzó su gusto por rapear y componer?

La verdad, lo hacía porque sabía hacerlo, no era porque lo tenía como una carrera que pudiera decir que me iba a dedicar a eso. Era más como cuando tú sabes hacer algo y simplemente lo haces. Al final, con el tiempo, me terminó gustando y enamorando, porque nací con eso a mi alrededor. Lo que me faltaba era desarrollarlo.

¿En qué momento se dio cuenta de que se dedicaría profesionalmente a la música?

Comencé a publicar videos en las redes sociales que se viralizaron. El público se estaba interesando en lo que hacía, y dije: “Bueno, esto va saliendo bien, vamos a seguir haciéndolo”. Ya cuando llegué al punto de darme cuenta de que personas de otros países me estaban viendo fue cuando decidí dedicarme de tiempo completo a esto y organizar un equipo de trabajo.

La han considerado “La hija del rap” en República Dominicana. Cuéntame sobre la mamá y el papá del rap...

“El papá del rap”, allá en Santo Domingo, se llama Lápiz Conciente, es uno de los raperos más respetados. Es un tipo que lleva bastante tiempo con una trayectoria grandísima, y todos allá lo respetan. “La mamá del rap” es Melymel, una chica que comenzó bien temprano. Ella como a los 14 años ya estaba haciendo shows. Todo el mundo tiene que hablar de ella cuando se habla de rap, porque es una tipa que también es compositora. Por ejemplo, le ha compuesto a Anitta.

¿De qué se trata Autodidacta, la canción con la que fue nominada al Grammy Latino?

Es una canción que habla de mí, de lo que represento y lo que no me gusta. La gente habla del artista, y la canción es un desahogo, pero no personal, sino más artístico, más rap, y yéndome por el lado musical. Es una de mis canciones favoritas para cantar en vivo, porque en la parte del doble tempo la gente se vuelve loca, y con la banda también se siente un feeling durísimo.

¿Qué se siente haber alcanzado una nominación al Grammy Latino a los 18 años?

Fue muy bacano, porque siendo tan pequeña no me imaginé verme ahí en una alfombra roja del Latin Grammy. Era un sueño para mí. Aunque las premiaciones no son algo principal, para mí, como artista, es un regalo que me están dando. No es como que trabaje por los premios, pero cada artista se siente bien cuando alguien reconoce su talento y cuando te dicen que lo estás haciendo bien.

¿Qué les recomienda a las mujeres que quieren entrar a la industria musical y más específicamente al rap?

Que busquen su propio estilo antes de todo, porque es muy tedioso cuando tú entras a la música por hacer lo que te dicen y no por lo que te gusta. Si después tú haces ese cambio de lo que estás haciendo a lo que realmente te gusta es un poquito tedioso, hay que cambiar el marketing y todo. Primero, una tiene que saber lo que le gusta, con lo que se siente cómoda. Después de eso confíen en su talento y sean perseverantes, que la perseverancia es fundamental. Uno tiene que ser así porque las cosas no llegan de la noche a la mañana.

¿Siente que ha hecho algo fuera de su estilo?

Me baso mucho en la idea de que el arte no puede ser presionado. Tiene que ser libre. Siempre escribo lo que entiendo, lo que me gusta y con lo que me siento cómoda. Toda la música que he hecho no es la que me dicen que debo hacer, son canciones en las que, casi siempre, presento las letras, aunque con el ritmo me colaboren, pero textualmente soy la que organizo la lírica.

¿Cuál fue su inspiración para el álbum debut Mátense por la corona? ¿Qué explora en este disco?

El álbum lo trabajé con varios productores: Trooko, Faster y RIKE Music. Es bien colorido, tiene diferentes temas y habla de cosas como salud mental, desamor y hip hop. Estoy muy emocionada, espero que la gente lo reciba y que le den cariño y calor, porque, la verdad, hemos trabajado bastante en esto. Son dos años que venía con la disquera y no había lanzado mi primer álbum, pero ya llegó el momento.

En el Festival Capitalia de Santo Domingo hizo el acto de apertura para artistas como Juanes, Juan Luis Guerra, Residente y Sting. ¿Cómo fue esa experiencia?

Estaba muy emocionada. Juan Luis Guerra es uno de mis artistas favoritos y compartir tarima con una persona a la que todo el mundo respeta, y de ese calibre, fue increíble. También ser parte del acto para Sting, que es un tipo con una trayectoria larguísima; Juanes, que sabrá Dios cuánto tiempo tiene haciendo música, y Residente, que siempre tengo que mencionar en mis entrevistas, porque es uno de los artistas ejemplo a seguir de nosotros como raperos.