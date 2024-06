Conectarnos con la vida a través de las materialidades: una invitación a la presencia

Ximena Garnica también trabaja como coreógrafa, docente y artista plástica, además lleva procesos de formación en Colombia y Estados Unidos. Foto: Jonas Hidalgo

¿Cuál fue su primer acercamiento con el arte?

Mi madre, con su sensibilidad teatral y amor por el arte, fue mi primera influencia. Desde pequeña me llevaba a ver las marionetas de Jaime Mansur y me leía libros con historias y dibujos. Las clases de arte eran importantes, pero también disfrutaba pintar en casa y crear desorden con las pinturas. Esta crianza me inculcó la idea de que la imaginación puede convertirse en realidad.

¿Por qué salió de Colombia?

Me fui para aprender inglés y explorar nuevas oportunidades en Nueva York. Inicialmente, planeaba estudiar en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute, pero me intrigó la danza butoh y su exploración de la identidad cultural y la existencia humana. Esta búsqueda me llevó a cuestionar la idea de ser humano y a desarrollar mi propia técnica llamada Ludus, que fusiona elementos del butoh y la cosmología animista de nuestros ancestros.

¿Qué recuerda de su tiempo en Japón?

Mi experiencia en Japón influyó significativamente en mi técnica. Los maestros japoneses que tuve mostraban una ambivalencia en sus cuerpos, creando preguntas sobre su identidad y emociones. Esta experiencia me llevó a explorar contradicciones y multidimensionalidad en el cuerpo a través del butoh. En Nueva York comencé a enseñar la técnica, fundando un festival de butoh y transmitiendo el conocimiento a través del trabajo físico y personal. Actualmente, trabajo con mi compañero, el artista japonés Shige Moriya, en un proyecto llamado Leimay, que encarna estas contradicciones y prácticas de transformación en el cuerpo.

Hablando de Leimay, ¿cómo surgió este proceso?

Leimay surgió a partir del trabajo colaborativo con mi compañero Shige Moriya, quien siempre ha enfocado su pensamiento en la circulación de energía y la importancia de mantener la fluidez y la imaginación como centro creativo. Cuando comencé a trabajar con él, en 2000, aún no existía Leimay. Fue a lo largo de varios años de colaboración estética que salió la idea de crear un contenedor para nuestro proyecto artístico conjunto, que se materializó gradualmente en Leimay.

¿Tiene planes cercanos, como talleres o exposiciones?

Sí, tenemos varios proyectos en marcha. Uno de ellos es Rituales de extinción, y comenzó gracias a un premio que ganamos el año pasado, el Creative Capital. Allí se incluye una danza ópera que ya se presentó en Nueva York y que esperamos circular en los próximos años, además de una instalación de video que creamos a partir de nuestras visitas a Guapi, Tumaco y a los humedales. También en septiembre tenemos la premier de A Meal, una cena performance que reflexiona sobre nuestra relación con la comida y que hemos estado desarrollando durante seis años. El próximo año estoy programada para enseñar en Harvard sobre la materialidad y el cuerpo.

¿Cómo vive su vida ahora que es artista? Que recomendaría hablando en términos de bienestar...

Es importante escuchar y observar nuestro entorno diario para encontrar inspiración artística. La vida está presente en las pequeñas cosas que nos rodean, como los colores, las texturas y los ángulos. Conectarnos con la vida a través de las materialidades que nos rodean es una invitación a estar presentes y sentirnos vivos. Por ejemplo, detenernos a oler una flor o admirar un paisaje nos permite experimentar la fuerza y la vitalidad de la vida. Permitirle a la vida, ser y habitarla plenamente es una forma de encontrar inspiración artística.