“La cirugía plástica tiene una historia que va más allá de la estética”

Lina Triana es cirujana plástica de la Universidad del Valle. Foto: Andrés Rosas

¿De qué se trata el encuentro mundial de cirujanos plásticos que se llevará a cabo este año en Colombia?

Es la primera vez en la historia de Colombia que vamos a tener un evento mundial de cirugía plástica. Y este año se llama: ISAPS World Congress Cartagena 2024, organizado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Este año reunirá a cirujanos de todo el mundo y se enfocará en las últimas tendencias, técnicas y avances en el campo de la cirugía plástica con énfasis en la seguridad del paciente. Además de sesiones académicas, habrá oportunidades de networking, educación continua y programas especiales para residentes.

¿Cuál fue el proceso para que Colombia se convirtiera en la sede de este congreso?

El proceso implicó varios pasos. En primer lugar, fue necesario demostrar que Colombia está activamente contribuyendo al campo de la cirugía plástica, especialmente mediante la publicación de trabajos científicos en revistas internacionales. Además, se hizo necesario destacar el atractivo de Colombia como destino para eventos internacionales. La participación y apoyo de organizaciones como ProColombia también fueron fundamentales. Finalmente, fue crucial convencer a los miembros de la junta directiva de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética de que Colombia era una opción viable para este encuentro.

En términos de seguridad del paciente en las cirugías plásticas, ¿cómo le va a Colombia en ese aspecto?

En términos de seguridad del paciente, Colombia ha participado activamente en el desarrollo de protocolos y consensos internacionales, como en el caso de la lipo inyección, donde se han realizado estudios y se han establecido directrices para garantizar la seguridad de los pacientes en todo el mundo. A su vez, Colombia ha realizado importantes contribuciones, especialmente en áreas como la liposucción y la definición corporal.

¿Cómo resumiría su camino y su experiencia como cirujana plástica?

Yo siempre digo que uno tiene que hacer lo que le apasiona. Estoy orgullosa de ser univalluna. Me gradué como médica general y como especialista en cirugía plástica en la Universidad del Valle. Siempre le digo a mis hijos que si tienen ganas de estudiar y de aprender, eso es suficiente para llegar lejos. Comencé en la junta directiva de la sociedad hace 16 años hasta llegar a ser directora. En mi viaje profesional, he encontrado satisfacción en la comunicación efectiva con los pacientes, enfocándome en brindar información completa y honesta, y he reconocido la importancia de la cirugía plástica reconstructiva como base fundamental de la especialidad.

Cuéntenos acerca de un momento difícil en su carrera y cómo lo afrontó.

Cuando ingresé a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, tuve la oportunidad de asumir el liderazgo, algo que nunca había hecho antes, ya que siempre había apoyado a otros en la junta. Un colega peruano me animó a presentarme para el cargo, y así fui elegida presidenta. A pesar de muchos retos de dar muchas batallas, ejecuté mis responsabilidades y trabajé por el bien común de la organización.

Una buena cualidad de un médico, especialmente un cirujano es su capacidad de escucha…

Sí, muchas veces las pacientes me dicen: “me encanta como usted explica, porque lo hace para que yo entienda, doctora, no con términos científicos”.

¿Qué le gustaría que le dijeran si usted fuera la paciente?

Quisiera que me contaran todo lo que puede pasar y lo que implica exactamente cada procedimiento. Cada cirugía es única y diferente y esta es una de las razones por la cual me apasiona mi trabajo. Cuando me dispongo a realizar una cirugía, siempre lo hago con una expectativa positiva. Durante el procedimiento, vamos modelando y vamos evaluando si está quedando como deseamos. A veces todo avanza a la perfección, pero en otras ocasiones puede ser un desafío. Implica una mezcla de habilidad médica y artística.

¿Cuáles cree que son las cualidades que se refuerzan con el tiempo para ser un buen líder?

Primero, es fundamental identificar qué nos motiva en la vida y perseguirlo. Segundo, esa motivación debe ser un propósito más grande que uno mismo, tener clara esa motivación permite superar las dificultades con determinación y seguir adelante. Además, empoderar a los demás es esencial, ya que en equipo se alcanzan más logros que de manera individual. Finalmente, cada persona debería enfocarse en lo que le apasiona y utilizar sus habilidades para contribuir al objetivo común del equipo.

La cirugía plástica tiene muchos mitos y objeciones de parte de las personas que no viven de la cirugía plástica o no la conocen. ¿Qué opinión tiene sobre eso?

La cirugía plástica tiene una historia profunda y significativa que va más allá de la estética superficial. Surgió tras las guerras mundiales, cuando los cirujanos trabajaban para reconstruir a los soldados heridos, no solo para salvarlos, sino también para devolverles calidad de vida. Es importante comprender que la cirugía plástica no se trata solo de belleza externa, sino de mejorar la armonía y la funcionalidad del cuerpo y la cara. Sin embargo, existe un problema grave llamado dismorfia corporal, donde los pacientes nunca están satisfechos con su apariencia y recurren constantemente a la cirugía en busca de una solución. La clave está en escuchar y comprender a los pacientes para abordar adecuadamente sus necesidades y preocupaciones.