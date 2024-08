Entre calles y buses: el arte de conmover con música en Bogotá

Ómar Gómez lleva cuatro años tocando música por las calles de Bogotá. Foto: Jorge Danilo Bravo Reina

¿Cuál fue su primer acercamiento a la música?

Fue hace unos 20 años, cuando un hermano compró una guitarra que nunca usó. La tomé y eso despertó mi interés. También sé dibujar y pintar, pero me incliné por la música, aunque pasaron muchos años antes de tomar una decisión más seria en ese ámbito.

¿Cómo aprendió a tocar?

Empecé aprendiendo con amigos y grupos. Luego, hace unos seis años, hice un curso de seis meses en el Sena, que fue mi única formación. A partir de ahí empecé a investigar y aprender por mi cuenta.

Cuando comenzó en este oficio, ¿qué era lo más difícil?

Lo más difícil era que no sabía nada sobre cómo hacerlo. Me animé a seguir este camino al ver a un amigo que tocaba en el Transmilenio, pero empecé solo y sin experiencia. Inicialmente usé un instrumento llamado melódica, sin parlante. Comencé tocando en un puente en el Portal de las Américas. Me di cuenta de que, aunque hay personas que valoran la música, otras simplemente no.

¿Qué tipo de música le gusta?

Me gusta el rock, que siempre ha tenido influencia en mi vida. Con el tiempo también conocí y disfruté de la música folclórica. Actualmente mi repertorio incluye varios géneros: música colombiana, rock, balada, salsa...

¿Cuáles son los lugares de la ciudad donde trabaja?

Tengo un día asignado para cada zona. Por la mañana, madrugo y voy a sitios como la avenida 80, el norte o las Aguas. En la tarde me dedico a los restaurantes, y los martes y viernes trabajo en la zona de la Floresta.

¿Qué tanto se arma para ir por la ciudad?

Llevo mi sonido conmigo, que incluye la guitarra, el parlante y un cable. También cargo dos baterías, cada una con una duración de seis horas.

¿Cambia el repertorio dependiendo de la zona?

No, mi repertorio no cambia según la zona. Empiezo con música colombiana, luego toco baladas de rock y después algunas piezas de jazz. Así sigue mi rutina.

¿Qué género disfruta tocar?

Lo que más disfruto tocar es el “jazz manouche”, también conocido como jazz gitano. Es un género francés que se caracteriza por su enfoque en la guitarra y el acompañamiento. El sonido de este estilo me llega mucho.

¿Canta?

Sí, también canto. Empecé con un grupo de amigos haciendo versiones de canciones de otras bandas, y eso despertó mi interés por el canto. Además, tengo canciones propias y empecé a crear mi propia música. Actualmente tengo un proyecto como compositor y estoy trabajando en ello. Mi objetivo es desarrollar y consolidar ese proyecto.

¿En qué escenario le encantaría presentarse?

Me encantaría presentarme en los escenarios más grandes, como el Movistar Arena o el parque Simón Bolívar. Creo que esos son los más grandes en Bogotá.

¿Cuáles son las dificultades de tocar en las calles?

Una dificultad es enfrentar la actitud de algunas personas. Aunque hay lugares donde la gente es amable y ya me conoce, también hay sitios donde la actitud es negativa, posiblemente por malas experiencias previas con otros músicos o por el comportamiento de quienes piden. Otra es el clima. Por ejemplo, en la tarde hace mucho frío, por lo que prefiero tocar por la mañana y a mediodía. Además, debo usar el Transmilenio o los buses cuando llueve, y ejecutar el instrumento en movimiento es lo más complicado. Aunque algunos se quejan del rechazo o el menosprecio de la gente, para mí, lo más difícil, es tocar mientras me desplazo.

En el Transmilenio, ¿cuál es su repertorio?

Adapto mi repertorio dependiendo de la gente. Toco música colombiana porque suele funcionar bien. Si hay jóvenes, elijo algo más reciente o actual.

¿Cómo decide en qué ruta subirse?

Conozco las rutas que suelen funcionar mejor. Generalmente, espero el mismo bus, como el D10, que va de la avenida 80 hacia el norte. Hago un recorrido hasta la calle 85 y luego regreso. Algunas rutas no son efectivas, así que prefiero las que sé que funcionan.

¿Cómo maneja la situación cuando el bus está lleno?

Cuando el bus está muy lleno no es posible tocar, porque no hay espacio. Si la oportunidad es buena, suelo tocar durante 20 minutos. Si está demasiado lleno y no puedo tocar dos o tres canciones, paro y espero una mejor oportunidad.

¿Se le ha dañado alguna vez su instrumento?

Sí, he tenido que cambiar varias guitarras, especialmente debido a daños ocurridos en el Transmilenio. Se me han roto dos guitarras cuando se han atorado en las puertas de los buses. Las cuerdas también se rompen, pero no con tanta frecuencia como los daños en la guitarra. El problema principal es cuando el instrumento queda atrapado o aplastado en las puertas de los buses.

¿Cuál cree que es el poder de la música?

He cambiado mi perspectiva sobre el arte y creo que es una herramienta poderosa. La música tiene la capacidad de sensibilizar y conectar con la gente. He vivido experiencias muy conmovedoras, especialmente con personas mayores que, al escuchar música colombiana, reviven recuerdos de familiares. Me han contado, por ejemplo, que una canción les recuerda a su papá, y eso les emociona. El poder de conmover a alguien solo con una canción es algo único de la música.