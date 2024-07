Flora Martínez como actriz, cantante, directora de cine y mujer. Foto: Andrés Reina

Usted empezó muy joven en el mundo de la actuación, ¿qué reflexiones le han dejado tantos años de experiencia?

Comencé a estudiar teatro a los 15 años y desde entonces he mantenido la convicción de que las artes actúan como un espejo para la sociedad. Este espacio permite la reflexión y el crecimiento tanto para el creador como para el espectador. Creo en el poder transformador de la actuación y de cualquier forma de expresión artística. El proceso de crear un personaje o una obra, tiene el potencial de sensibilizar e inspirar al público, despertando emociones y reflexiones.

Sobre la construcción de los personajes, ¿cómo es su proceso para conectar con las historias?

Para mí, es un proceso muy orgánico y profundo. Creo que cada persona es el resultado de sus experiencias de vida. Al construir un personaje, es crucial explorar su pasado, entender su infancia, de dónde viene y cómo esas experiencias moldearon su personalidad y decisiones. Como actriz, veo mi papel como el de un abogado que presenta al público la complejidad del personaje, no para justificar sus acciones, sino para que se entienda qué los motiva y cómo llegaron a ser quienes son en la historia.

En todos estos años de trabajo como actriz, ¿cuáles han sido los papeles que más recuerda?

He tenido el privilegio de interpretar una variedad de roles que han dejado una huella significativa en mucha gente. Es difícil elegir uno en particular, ya que cada uno ha sido memorable a su manera. Interpretar a Frida Kahlo fue un proceso que me enseñó mucho como artista. También el personaje de Rosario Tijeras me permitió acercarme a problemáticas sociales importantes en nuestro país en ese momento. Por otro lado, interpretar a Tatiana en “Vecinos” fue maravilloso por el impacto positivo que generaba en el público y por la alegría que podía transmitir. Cada experiencia tiene su propio valor y contribución, y todos han sido especiales para mí en diferentes maneras.

Otro de sus caminos como artista ha sido la música. ¿Cuál es su relación con este arte?

Hace muchos años cuando me mudé a Nueva York para estudiar actuación, también comencé a explorar la música más seriamente. También desde que conocí a mi esposo, maestro en jazz y bossa nova, entre otros géneros. Aprendí mucho de él. La música se convirtió en un refugio para mí en un momento en el que los personajes que interpretaba estaban limitados a ciertos estereotipos. Esto me llevó a alejarme temporalmente de la actuación y enfocarme en la música. Durante casi 15 años hemos logrado alcanzar un público significativo en plataformas, especialmente fuera de Colombia. A través de ella, he podido conectar con audiencias mundiales de una manera que no siempre es posible con la actuación. Aunque muchos en Colombia conocen mi trabajo como actriz, se sorprenden cuando descubren mi faceta musical.

Usted es muy inquieta: recientemente se estrenó como directora de cine, ¿cómo fue esa experiencia?

Dirigir fue una experiencia maravillosa para mí porque me permitió entender desde una perspectiva completamente nueva cómo se construye una historia en el cine. Como actriz, siempre he dado todo de mí en mis personajes, pero dirigir me hizo darme cuenta de que la voz más crucial en una película es la del director. Es su visión la que da forma a la narrativa y determina cómo se transmiten los mensajes clave. Trabajar junto a mi esposo en este proyecto me permitió llevar una historia desde la concepción hasta su realización final. Nos aseguramos de que el mensaje que queríamos transmitir, en este caso sobre la comunidad de discapacidad auditiva, llegara con la fuerza y la profundidad adecuadas. Esta experiencia me dio un gran poder creativo y una nueva apreciación por el arte de la dirección cinematográfica.

¿Tiene algo que ver con su participación como jurado en Smart Films?

Sí, estoy emocionada por la oportunidad de ser jurado en la sección dedicada a personas con discapacidad. Creo que es fundamental incluir sus perspectivas en la narrativa cinematográfica. En mi última película, representé a una mujer con discapacidad auditiva, lo cual fue una experiencia bonita para la comunidad y para los espectadores. Creo firmemente en la capacidad del cine para sensibilizarnos y construir puentes de entendimiento entre diferentes realidades

En este nuevo rol, ¿se siente preparada para ser jurado?

No siento nervios al respecto. Para mí, ser jurado es ofrecer mi visión y perspectiva amorosa sobre las obras que evaluaré. Entiendo que ser jurado no implica tener la verdad absoluta, sino compartir mi punto de vista sobre las películas que más me impacten y que considero que pueden abrir nuevas perspectivas. Me enfocaré en apoyar y reconocer el esfuerzo de los participantes. Personalmente, no le doy mucha importancia a los premios. Creo que lo más valioso es la vida misma, la experiencia que obtenemos de cada proyecto en el que participamos, ya sea que ganemos o perdamos. Cada experiencia nos enseña algo importante y contribuye a nuestro crecimiento personal y profesional.

Para construir su criterio frente a estas disciplinas, ¿cuáles han sido sus referencias?

Como directora, admiro profundamente a Clint Eastwood por su habilidad para trabajar con actores y por su enfoque en las historias humanas. También me fascina Wong Kar-wai por su visión y su capacidad para crear una estética visualmente impactante que profundiza en la narrativa. Almodóvar es otro director que admiro por su estilo distintivo y su habilidad para explorar temas complejos con una mezcla única de drama y humor. Como actriz, he encontrado inspiración en figuras como Meryl Streep por su versatilidad y capacidad para transformarse completamente en cada papel.

Después de una larga trayectoria como artista multidisciplinar, ¿qué consejo le podría dar a las personas que apenas están comenzando en las artes?

Mi primer consejo es no limitarse nunca. Es fundamental probar cosas nuevas y no descartar ninguna posibilidad antes de intentarla. A veces, cometer errores y caerse en el proceso de aprendizaje es parte del crecimiento, al igual que cuando éramos niños. Es importante mantenerse despierto y consciente de lo que está funcionando en el entorno actual. Los tiempos han cambiado, por lo que es crucial adaptarse mientras se mantiene fiel a una voz interior auténtica. No se trata de encajar en lo establecido, sino de encontrar y seguir esa voz interior única que a menudo desafía las normas establecidas. Lo más fascinante del arte es su capacidad para ofrecer diferentes perspectivas y puntos de vista. Arriésguense a explorar lo que los hace auténticos y únicos en su expresión artística. Por último, la disciplina y la constancia son fundamentales en cualquier camino artístico.