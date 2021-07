Frank Sinatra y una vida a su manera

Con una vida que vivió en sus propios términos, persiguiendo la música a pesar de todo, sacrificando personas y momentos, teniendo altos y bajos, Frank Sinatra se convirtió en “La voz” del siglo XX. El libro Sinatra and me: in the wee small hours, publicado este año por su amigo Tony Oppedisano, ofrece un acercamiento a la vida del ícono de la música.