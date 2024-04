Gabriel García Márquez, en recuerdos

Allegados, amigos y familia, varias personas recuerdan algunas anécdotas con Gabriel García Márquez a 10 años de su muerte. Foto: Mario Rodríguez

Ya lo había dicho Gabriel García Márquez: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. Paradójicamente, su vida se apagó y sus últimos años carecieron de recuerdos. “Ya no recuerdo que no recuerdo”, les dijo a sus hijos Rodrigo y Gonzalo alguna vez.